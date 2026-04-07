Туристы не знают, но возле Синевира есть еще одно невероятной красоты озеро: удивительное видео

Озеро Синевир – это одна из самых популярных локаций на Закарпатье. Это живописное высокогорное озеро ежегодно привлекает туристов со всех уголков Украины. Однако мало кто знает, что совсем рядом есть еще один удивительный водоем.

На территории Национального парка "Синевир" на самом деле есть не одно озеро. Менее популярный водоем называется Дикое озеро или Озирце, и здесь практически никогда не бывает туристов.

Что известно о Диком озере возле Синевира?

По данным в Википедии, Дикое озеро расположено на высоте около 1000 метров над уровнем моря на склоне горы Гропы. Его площадь – 1,2 гектара, а максимальная глубина – 9,5 метра. Добраться до Дикого озера сложнее, чем до Синевира, и именно поэтому здесь практически нет туристов.

Вокруг озера есть тропа, которая позволяет обойти его вокруг. А еще здесь есть смотровая площадка, с которой можно рассмотреть пейзажи у Дикого озера, которое со всех сторон окружено густым еловым лесом.

Озерцо – это настоящий экземпляр эволюции природы, который показывает, как вода постепенно превращается в верховое болото. Происходит этот процесс не только по периферии, но и от центра озера. Кстати, прямо посреди озера лежит дерево, которое упало в воду. Это создает удивительный вид, если снимать с дрона.

Советуем успеть посетить Дикое озеро, ведь со временем оно полностью превратится в болото и исчезнет.

Дикое озеро с высоты: видео

Как добраться до Дикого озера?

К Озирцу можно дойти по грунтовой дороге от центрального офиса Национального природного парка "Синевир", что в урочище Острики. Длина пути – около 5 – 7 километров и пролегает он через ручьи, густые леса и пологие склоны. Или же можна отправиться маркированной тропой от Музея леса и сплава в урочище Черная Река – этот путь длиннее, но еще интереснее. По дороге можно увидеть карпатских оленей и других животных.

Кстати, возле озера есть две хижины, в которых можно укрыться от дождя.

Где расположено Озирце: карта

