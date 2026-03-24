"Не ведитесь на дешевые билеты в Париж": туристка рассказала об одном нюансе
- Бюджетные перелеты в Париж могут быть привлекательными ценой, но часто включают дополнительные расходы на трансфер из-за удаленности аэропортов.
- Туристка советует тщательно проверять информацию об аэропортах и общую стоимость путешествия, чтобы избежать иллюзии экономии.
Дешевые билеты в Париж часто кажутся настоящей удачей, особенно когда речь идет о таком популярном туристическом направлении. Однако за привлекательной ценой скрывается нюанс, который способен испортить впечатление от путешествия еще до его начала.
Туристка Дарья, которая часто путешествует и делится секретами бюджетных путешествий, рассказала в Threads о минусе, который ожидает путешественников бюджетных перелетов.
Почему не стоит вестись на дешевые билеты?
По словам девушки, главный минус бюджетных перелетов – это удаленность аэропорта.
К примеру, в один и тот же день (13 октября) полет в Париж стоит по-разному. В Бове – 27 евро, а в Орли – 51. Туристы всегда пытаются сэкономить, поэтому с радостью бы выбрали первый вариант, однако вместо быстрого проезда в Париж, придется потратить гораздо больше времени и денег на трансфер.
Сравнение цен на примере Бове (27 евро) и Орли (51 евро)
Кажется, выгоднее лететь в Бове, но он находится далеко и доехать до Парижа стоит 17€. 27+17=44€. А еще вылет из Варшавы Модлин (далеко аэропорт + очень ранний вылет). Доехать туда еще +10€ или ночевать в аэропорту. В общем будет 55€ минимум,
– написала туристка.
С Орли проезд в Париж стоит 4,5 евро. Если учесть билет (51 евро), то за все выйдет 55,5 евро.
Полет в аэропорт Орли обойдется в 51 евро
Туристка добавила, что всегда нужно проверять информацию об аэропортах и добираться из него, а также сравнивать общую стоимость. Это касается не только Парижа, но и всех других локаций.
Часто билет дешевый из-за ночного или очень раннего вылета, поэтому туристам приходится большую сумму платить за такси, или проводить несколько часов ночью в аэропорту. Иногда "дешево" - это просто иллюзия экономии.
Какой город самый привлекательный на планете?
Париж уже пятый раз подряд возглавил рейтинг из 100 лучших туристических направлений, пишет Travel + Leisure. Его называют самым привлекательным городом планеты. Успех города обеспечили развитая туристическая инфраструктура, насыщенная культурная жизнь и фокус на устойчивом развитии.
Дополнительный интерес у туристов вызвало повторное открытие Собора Парижской Богоматери, которое стало одним из ключевых событий года.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Опытные путешественники советуют избегать покупки дорогих дизайнерских чемоданов, поскольку они привлекают воров.
Стюардесса с 15-летним опытом рекомендует ставить кружку или стакан на дверную ручку, чтобы чувствовать себя безопаснее в отеле.
Частые вопросы
Какой главный минус бюджетных перелетов, о котором рассказала туристка Дарья?
Главный минус бюджетных перелетов – это удаленность аэропорта от города, что может привести к увеличению расходов на трансфер и потере времени.
Почему билет в аэропорт Бове может показаться выгоднее, чем в Орли?
Билет в Бове стоит 27 евро, что на первый взгляд выгоднее. Однако доезд до Парижа из этого аэропорта стоит дополнительно 17 евро, что в итоге составит 44 евро, тогда как доезд из Орли стоит всего 4,5 евро, а общая стоимость с билетом составит 55,5 евро.
Какие факторы стоит учитывать при выборе бюджетных перелетов, по словам туристки?
Туристка советует всегда проверять информацию об аэропортах и добирании из них, а также сравнивать общую стоимость перелета со всеми расходами. Часто дешевые билеты предусматривают ночные или очень ранние вылеты, что может привести к дополнительным расходам на такси или ночевку в аэропорту.