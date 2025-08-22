В воскресенье, 24 августа, украинцы будут отмечать 34 годовщину провозглашения независимости Украины. Городские власти Киева рассказала, как в столице будут отмечать День Независимости, пишет 24 Канал.

Как в Киеве будут отмечать День Независимости?

Четвертый год подряд украинцы будут отмечать День Независимости в условиях полномасштабной войны с Россией. Из-за российской агрессии в Киеве снова не будет парада в честь дня Независимости, который традиционно проходил на Крещатике.

Из-за военного положения и комендантского часа празднования и массовые мероприятия в столице будут ограничены. Однако в Киеве в течение 23 – 24 августа все же запланированы ряд мероприятий.

Какие экскурсии подготовили в Киеве?

Ко Дню Независимости Украины в столице подготовили ряд бесплатных экскурсий. В музеях Киева запланированы такие культурно-художественные события:

в Национальном музее истории Украины (ул. Владимирская, 2) 22 августа открыли выставку "Сокровища Украины. Символы государственности". В экспозиции есть уникальные экспонаты эпохи княжеской Руси: монеты из коллекции музея и монеты начала XI века, обнаружены в 2020 году вблизи поселка Городница. Именно на них впервые появляется трезубец;

Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7) 23 августа организует практику по коллажу "Независимость";

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9) приглашает 24 августа на пешеходную экскурсию "Владимирский путь Михаила Грушевского";

в Литературно-мемориальном музее-квартире П.Г. Тычины (ул. Терещенковская, 5,) 23 августа будут изготавливать магнит "Флаг Украины". 24 августа состоится тематическая экскурсия "За мной Киев тянется во снах";



Золотые ворота / Фото КГГА

в Национальном музее декоративного искусства Украины (ул. Лаврская, 9, корпус 2) 23 августа состоится мастер-класс по изготовлению патриотического бисерного браслета в цветах государственного флага Украины. 24 августа – международная художественная акция "Знаки идентичности" (создание коллекции вышитых рушников участниками из 20 стран онлайн);

в Музее книги и книгопечатания Украины (ул.Лаврская, 9) 24 августа – день открытых дверей по случаю Дня Независимости Украины;

в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины (ул. Академика Тронько, 1) 23 августа в 12:00 организуют фестиваль-ярмарку "Правды сила". Во время мероприятия будут собирать средства на протезирование военных, которые получили тяжелые ранения на фронте. Посетителей ждут ярмарка народного искусства, мастер-классы для детей и взрослых, крафтовые изделия и украинские вкусности, концерт.

Где и когда состоится "Забег в вышиванках"?

Традиционно 24 августа в Киеве запланирован "Забег в вышиванках", который должен состояться с 7:00 в Урбан-парке (ВДНХ). Желающие могут пробежать: 5, 10, 21 километров (полумарафон).



В Киеве состоится "Забег в вышиванках" / Фото Timing Events

Также запланирована скандинавская ходьба и детские забеги. Часть средств передадут на благотворительность. Участие для военнослужащих – бесплатное.

Куда пойти на концерт в Киеве?

Группа МОВА вместе с музыкальным журналистом и исследователем Альбертом Цукренко приглашают 24 августа в Caribbean Club в путешествие золотыми десятилетиями украинской эстрады – от 60-х до 80-х годов.

В программе – живое исполнение хитов, ставших частью нашей идентичности: "Києве мій", "Не топчіть конвалій", "Україно", "Ніч над Карпатами" и другие. Лекция Альберта Цукренко добавит глубины: он расскажет об историческом контексте, происхождения и звучания этих песен.



Какие концерты состоятся в Киеве / Фото "Вява"

Также концерт ко Дню Независимости состоится в культурном пространстве "Вява" на ВДНХ. Культурное пространство предлагает встретить День Независимости вместе с украинскими группами. Также будет выступать альтернативная метал-группа из Хмельницкого "Чумацкий Шлях".