Львовянам и гостям города точно будет чем заняться в эти выходные. О том, куда пойти во Львове на День Независимости, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Lviv Travel.

Читайте также "Лучшее – это возвращаться домой": как украинец объездил все страны мира

Куда пойти во Львове на День Независимости?

23 августа, День государственного флага

Концерты и события к Дню Независимости во Львове будут происходить еще за день до самого праздника. Так, в субботу с 15:00 до 18:00 горожан приглашают на большую дегустацию украинских вин. Посетителей ждут не менее 50 уникальных вкусов, эксклюзивные вина и рассказы о развитии украинского виноделия. Дегустация состоится в магазине Bad Boy, что на улице Стрыйской, 200а. Билет стоит 602 гривны, а в его стоимость входит бокал.

Посмаковав вином, можно отправиться на концерт KOZAK SYSTEM в !FESTrepublic. Концерт начнется в 19:00, а стоимость билетов стартует от 690 гривен.

Для тех, кому по душе украинская классика, есть другой вариант – концерт "Легенды украинской эстрады" от BIGSHOW ORCHESTRA. Здесь в 18:30 прозвучат легендарные хиты Владимира Ивасюка, Назария Яремчука, Квитки Цисык, Николая Мозгового и Игоря Билозира. Концерт состоится в Митрополичьих садах, на площади Святого Юра, 5. Билет стоит от 690 гривен.

24 августа, День Независимости

В воскресенье во Львове состоится множество концертов на любой вкус и стиль.

В 16:00 стартует большое фестивальное мероприятие в OTAMAN Beach Club. Посетителей ждут фудкорты, развлекательная программа, теплый бассейн и хедлайнеры праздника – YAKTAK и группа ТИК . Входной билет – 650 гривен.

. Входной билет – 650 гривен. В 17:00 во Львовской филармонии запланирован концерт Национальной хоровой капеллы "Дударик". Билеты – от 250 гривен.

В 17:00 в Музее истории религии, что на площади Музейной, 1, состоится концерт "Украинская органная музыка". Насладиться звучанием органа можно от 220 гривен.

В 17:00 львовян и гостей города зовут в Шевченковский гай. Там можно будет услышать музыку 60 – 80-х годов, послушать разговор о становлении украинской эстрады и потанцевать под легендарные хиты. Стоимость входного билета – 350 гривен за взрослого и 250 гривен за детей, в возрасте 14 – 17 лет. Для посетителей есть дрескод – этно-кежуал.

В 18:00 в Emily Resort будут зажигать Степан Гига, Павел Зибров и The Budchuk . Билеты – от 800 гривен.

. Билеты – от 800 гривен. В 18:00 на вилле Грушевского состоится концерт Тараса Петриненко и Татьяны Горобец . Билеты стартуют от 640 гривен.

. Билеты стартуют от 640 гривен. В 19:00 в !FESTrepublic с большим концертом выступит Артем Пивоваров . Вход – от 950 гривен.

. Вход – от 950 гривен. В то же время в Митрополичьих садах будет выступать Василий Зинкевич . Билет на концерт стоит от 990 гривен.

. Билет на концерт стоит от 990 гривен. Параллельно в Органном зале запланирован вечер симфонических премьер "Та, что танцует с ветром". На нем будет выступать оркестр из Луганской филармонии. Билеты – от 100 гривен.

День Независимости во Львове обещает быть ярким и насыщенным. Здесь каждый найдет что-то для себя – от классики до больших концертов под открытым небом. 24 августа – это не только возможность отдохнуть, но и возможность почувствовать единство и силу украинской культуры.