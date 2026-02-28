Пляж из культовых фильмов, который стоит увидеть именно весной: от его фото перехватывает дыхание

Пляж Cuckmere Haven вы могли видеть во многих фильмах, в частности в Harry Potter, Atonement и Wicked. Его можно увидеть и в реальности, ведь именно это побережье признали лучшим пляжем Великобритании для весеннего отдыха.

Это малоизвестное место с впечатляющими видами и минимальным количеством туристов назвали одним из лучших пляжей, который вы можете посетить, рассказывает Express.

Какой пляж признали лучшим в Великобритании для весны и почему?

Cuckmere Haven на Востоке Сассексе официально назвали лучшим пляжем Великобритании для посещения весной. Малолюдный и все еще недооцененное направление отличается впечатляющими природными пейзажами, чистыми водами и просторным побережьем.

Пляж расположен в месте, где River Cuckmere впадает в English Channel, а его береговая линия простирается между устьем реки и мысом Beachy Head. Территория входит в состав South Downs National Park и известна одними из самых эффектных прибрежных пейзажей в стране.

Главной визитной карточкой Cuckmere Haven являются меловые скалы Seven Sisters – ослепительно-белые, величественные и узнаваемые на всем английском побережье. Именно эти скалы формируют ландшафт местности и стали настоящим символом региона. Вдоль их вершин расположены коттеджи береговой охраны, поэтому неудивительно, что эта локация неоднократно появлялась в кино, в частности в фильмах Harry Potter, Atonement и Wicked.

Отзывы об этой местности очень высокие, посетители остаются полностью довольны визитом к этому побережью:

Эта остановка стала самым ярким моментом нашего семейного путешествия. До пляжа легко и удобно дойти пешком,

– пишет отзыв один из туристов на платформе TripAdvisor.

Посетители могут прогуливаться по галечному пляжу с панорамным видом на скалы, отправляться прибрежными тропами или выбрать кольцевой маршрут через Chyngton. Популярными остаются и прогулки вдоль реки Кукмер, откуда открываются одни из лучших ракурсов на Seven Sisters.

