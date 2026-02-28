Пляж из культовых фильмов, который стоит увидеть именно весной: от его фото перехватывает дыхание
- Cuckmere Haven в Восточном Сассексе признали лучшим пляжем Великобритании для посещения весной благодаря впечатляющим пейзажам и чистым водам.
- Главной визитной карточкой пляжа являются меловые скалы Seven Sisters, которые стали символом региона и известны своими эффектными видами.
Пляж Cuckmere Haven вы могли видеть во многих фильмах, в частности в Harry Potter, Atonement и Wicked. Его можно увидеть и в реальности, ведь именно это побережье признали лучшим пляжем Великобритании для весеннего отдыха.
Это малоизвестное место с впечатляющими видами и минимальным количеством туристов назвали одним из лучших пляжей, который вы можете посетить, рассказывает Express.
Какой пляж признали лучшим в Великобритании для весны и почему?
Cuckmere Haven на Востоке Сассексе официально назвали лучшим пляжем Великобритании для посещения весной. Малолюдный и все еще недооцененное направление отличается впечатляющими природными пейзажами, чистыми водами и просторным побережьем.
Как выглядит побережье: смотреть видео
Пляж расположен в месте, где River Cuckmere впадает в English Channel, а его береговая линия простирается между устьем реки и мысом Beachy Head. Территория входит в состав South Downs National Park и известна одними из самых эффектных прибрежных пейзажей в стране.
Главной визитной карточкой Cuckmere Haven являются меловые скалы Seven Sisters – ослепительно-белые, величественные и узнаваемые на всем английском побережье. Именно эти скалы формируют ландшафт местности и стали настоящим символом региона. Вдоль их вершин расположены коттеджи береговой охраны, поэтому неудивительно, что эта локация неоднократно появлялась в кино, в частности в фильмах Harry Potter, Atonement и Wicked.
Отзывы об этой местности очень высокие, посетители остаются полностью довольны визитом к этому побережью:
Эта остановка стала самым ярким моментом нашего семейного путешествия. До пляжа легко и удобно дойти пешком,
– пишет отзыв один из туристов на платформе TripAdvisor.
Посетители могут прогуливаться по галечному пляжу с панорамным видом на скалы, отправляться прибрежными тропами или выбрать кольцевой маршрут через Chyngton. Популярными остаются и прогулки вдоль реки Кукмер, откуда открываются одни из лучших ракурсов на Seven Sisters.
Какие еще локации Британии стоит увидеть туристам?
Мы уже рассказывали о невероятном лесу в Великобритании. Здесь можно увидеть зимородков, трясогузок, дятлов, а также лисиц, барсуков, горностаев и множество насекомых и бабочек. Это популярное место среди любителей природы и наблюдателей за птицами. Также здесь часто гуляют с собачками.
Или же, узнайте о мост Гарри Поттера в Британии. Вместо поездов здесь гуляют туристы, бегуны и велосипедисты, проходя через тоннели и исторические виадуки. Очень красивая локация!
