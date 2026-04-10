В Риме станции метро превратились в археологические музеи с древнеримскими руинами
В Риме новая ветка метро C превратила обычные станции в подземные "метро-музеи", где древнеримские артефакты и руины стали частью современной инфраструктуры.
В Риме обычная поездка в метро превратилась в путешествие в глубину истории: новая ветка метро C открыла для пассажиров уникальные станции, где древнеримские руины стали частью современной транспортной инфраструктуры, рассказывает BBC.
Как обычные станции в Риме превратились в археологические памятники?
Во время строительства линии инженеры наткнулись на многочисленные археологические находки: от древних колодцев и жилых зданий до термальных комплексов, фресок, монет и бытовых предметов, датированных периодом от 7 века до нашей эры до 5 века нашей эры.
Самые новые станции, в частности Colosseo-Fori Imperiali и San Giovanni, сочетают функции транспортных узлов и мини-музеев: здесь пассажиры могут увидеть экспонаты просто во время передвижения по уровням подземки, спускаясь сквозь "слои истории". Археологи отмечают, что Рим фактически заставляет строителей постоянно работать среди многовековых наслоений города, из-за чего каждый новый этап строительства превращается в масштабные раскопки.
В результате часть найденных объектов интегрируют в станции, создавая новый формат публичного пространства "метро-музей". Проект уже вызвал большой интерес как среди местных, так и туристов: многие задерживаются на станциях дольше, чем планировал, чтобы рассмотреть артефакты и мультимедийные инсталляции. Строительство линии метро C продолжается почти 20 лет и, по плану, должно в будущем соединить различные районы города, включая направление в Ватикан.
Когда в Риме меньше всего туристов?
У дискуссии о путешествиях в Рим туристы обсудили, когда город наименее переполнен туристами и остались ли еще периоды относительного спокойствия в одном из самых популярных туристических направлений мира.
Некоторые путешественники отмечают, что наиболее комфортным временем для посещения остается период после рождественско-новогодних праздников – примерно с середины января до февраля. В это время в городе значительно меньше туристов, а популярны музеи и достопримечательности.
Узнайте о малоизвестном городе Матера в Италии. В отличие от Рима с примерно 22,2 миллионами туристов в год и Пизы с 3 миллионами, Матера принимает менее миллиона посетителей, что позволяет наслаждаться ее атмосферой спокойно и размеренно.
Також відкрийте для себе ще одну маловідому перлину Італії – Віченца. І хоч місто не багате на визначні пам'ятки, як Рим, тут все ж є кілька місць, які варто відвідати. Одне з них – дім архітектора Андреа Палладіо, який прославився проектуванням багатьох будівель як у місті, так і в усьому регіоні Венето.
