Луна – шестилетний вест-хайленд-уайт-терьер, который имеет собственную страницу в Instagram. На этой платформе она настоящая звезда – 60 тысяч подписчиков.
Смотрите также От тюленей до коал: милые фото, где животные обнимаются, как люди
Собака живет в швейцарском регионе Энгадин и наслаждается жизнью, в частности путешествует, купается в горных ручьях, лежит на солнышке, гуляет Альпами и посещает старинные замки.
Пользователи сети активно ставят лайки (примерно 1 – 4 тысячи на каждом посту) и оставляют комментарии:
- "Вот это я понимаю жизни"
- "То чувство, когда ты не имеешь и 10% того, что у этой собаки"
- "Как заставить зависть покинуть чат?"
- "Что сказать – впечатляет"
- "Хорошего отдыха, Луна. Радуйся, тебе повезло"
Читатели утверждают, что таким досугом могут похвастаться только миллионеры – и то не все!
Желаем и вашим домашним любимцам таких живописных фотографий в путешествиях!