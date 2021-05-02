Луна – шестилетний вест-хайленд-уайт-терьер, который имеет собственную страницу в Instagram. На этой платформе она настоящая звезда – 60 тысяч подписчиков.

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Собака живет в швейцарском регионе Энгадин и наслаждается жизнью, в частности путешествует, купается в горных ручьях, лежит на солнышке, гуляет Альпами и посещает старинные замки.

Пользователи сети активно ставят лайки (примерно 1 – 4 тысячи на каждом посту) и оставляют комментарии:

"Вот это я понимаю жизни"

"То чувство, когда ты не имеешь и 10% того, что у этой собаки"

"Как заставить зависть покинуть чат?"

"Что сказать – впечатляет"

"Хорошего отдыха, Луна. Радуйся, тебе повезло"

Читатели утверждают, что таким досугом могут похвастаться только миллионеры – и то не все!

Желаем и вашим домашним любимцам таких живописных фотографий в путешествиях!