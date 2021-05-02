Луна – шестирічний вест-хайленд-уайт-тер'єр, який має власну сторінку в Instagram. На цій платформі вона справжня зірка – 60 тисяч підписників.

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Собака живе у швейцарському регіоні Енгадін і насолоджується життям, зокрема подорожує, купається в гірських струмках, лежить на сонечку, гуляє Альпами й відвідує старовинні замки.

Користувачі мережі активно ставлять вподобайки (приблизно 1 – 4 тисячі на кожному дописі) та залишають коментарі:

"Ось це я розумію життя"

"Те відчуття, коли ти не маєш і 10% того, що є у цього собаки"

"Як змусити заздрість покинути чат?"

"Що сказати - вражає"

"Гарного відпочинку, Луна. Радій, тобі пощастило"

Підписники стверджують, що таким дозвіллям можуть похвалитися тільки мільйонери – і те не всі!

Бажаємо й вашим домашнім улюбленцям таких мальовничих світлин у подорожах!