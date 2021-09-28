Цена просто смешная: в Шотландии выставили на продажу необитаемый остров

Кто бы не хотел стать владельцем целого острова? Правильно, никто! Это же мечта каждого – владеть безлюдным островом с дикой природой.

Что ж, можете воплотить ее в Шотландии. Там на продажу выставили остров Карн-Дэас.

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В Шотландии продают необитаемый остров

Остров расположен на северо-западном побережье Шотландии в исторической области Хайленд.

Карн-Дэас площадью 22 акра лишен людей, на нем много дикой природы, в частности морских свиней, дельфинов, китов и акул. Также на острове есть скалы, бухты, галечный пляж и окружающие воды, которые позволят испытать различные водные виды спорта, например, парусный спорт и дайвинг.

Карн-Дэас особенный и предлагает идеальное убежище для тех, кто ищет место, куда они могут пойти, когда действительно хотят уйти от всего,

– заметил Фэннинг Уелстед, основатель Goldcrest.

Он также сообщил изданию Insider, что на острове вообще нет зданий, поэтому можно построить небольшую хижину.

Очевидно, что новый владелец сможет реализовать там свои идеи. Правда, каждую из них придется согласовать с властями, ведь Карн-Дэас является частью заповедного архипелага Летние острова.

Цена острова Карн-Дэас составляет примерно



Остров Карн-Дэас / Фото Goldcrest Land & Forestry Group



В Шотландии продают необитаемый остров / Фото Goldcrest Land & Forestry Group

Остров Карн-Дэас: живописное видео



Отметим, ранее в Шотландии продавали замок Кинлох по рекордно низкой цене – всего 1 фунт стерлингов.