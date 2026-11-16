Пассажиры иногда воспринимают просьбы бортпроводников как излишние придирки, особенно когда речь идет о личных вещах. Однако некоторые правила на борту не допускают исключений, даже если человек не видит в них особого смысла.

В интервью 24 Канала бортпроводница Екатерина Кудлач рассказала, почему пассажирам, сидящим возле аварийных выходов, приходится убирать с пола абсолютно все вещи.

Что нельзя оставлять возле аварийного выхода в самолете?

Пассажиры, сидящие возле аварийных выходов на крыло, должны следить за тем, чтобы их вещи не закрывали проход. Все нужно положить на багажные полки, ведь в случае экстренной эвакуации эта зона должна оставаться полностью свободной.

По словам Екатерины, в ее авиакомпании правила особенно строгие: во время взлета и посадки возле аварийного выхода нельзя оставлять ничего: ни подушку для шеи, ни книгу. Максимум, что разрешается, – это держать телефон в руке.

К сожалению, бортпроводники нередко сталкиваются с непониманием и даже раздражением пассажиров, когда просят соблюдать правила безопасности.

Екатерина рассказала, что некоторые люди неохотно убирают свои вещи и даже возвращают их на пол после замечаний экипажа. Иногда пассажиры закатывают глаза, демонстративно вздыхают или ждут, пока экипаж отвернется, чтобы вернуть вещи на место.

Однако свободный проход у аварийного выхода – не формальность. В случае экстренной эвакуации он должен оставаться полностью свободным, чтобы пассажиры могли быстро покинуть самолет.

Даже небольшая вещь на полу может стать препятствием в такой ситуации. Екатерина подчеркивает, что в авиации правила нельзя соблюдать выборочно: если позволить одному пассажиру их нарушить, другие также могут начать игнорировать требования экипажа.