Пасажири часто ігнорують це правило в літаку: які речі не можна класти біля аварійного виходу

Adv

В інтерв'ю 24 Каналу бортпровідниця Катерина Кудлач розповіла, чому пасажирам, які сидять біля аварійних виходів, доводиться прибирати абсолютно всі речі з підлоги.

Що не можна залишати біля аварійного виходу в літаку?

Пасажири, які сидять біля аварійних виходів на крило, повинні стежити, щоб їхні речі не закривали прохід. Усе потрібно покласти на багажні полиці, адже в разі екстреної евакуації ця зона має залишатися повністю вільною.

За словами Катерини, в її авіакомпанії правила особливо суворі: під час зльоту та посадки біля аварійного виходу не можна залишати нічого: ані подушку для шиї, ані книжку. Максимум, що дозволяється, – це тримати телефон у руці.

На жаль, бортпровідники нерідко стикаються з нерозумінням і навіть роздратуванням пасажирів, коли просять виконувати правила безпеки. Катерина розповіла, що деякі люди неохоче прибирають свої речі й навіть повертають їх на підлогу після зауважень екіпажу. Іноді пасажири закочують очі, демонстративно зітхають або чекають, поки екіпаж відвернеться, щоб повернути речі назад.

Однак вільний прохід біля аварійного виходу – не формальність. У разі екстреної евакуації він має залишатися повністю вільним щоб пасажири могли швидко залишити літак.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Навіть невелика річ на підлозі може стати перешкодою в такій ситуації. Катерина наголошує, що в авіації правила не можна виконувати вибірково: якщо дозволити одному пасажиру їх порушити, інші також можуть почати ігнорувати вимоги екіпажу.