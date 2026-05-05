Где родилась Адель: этот фантастический город поражает всех, кто приезжает сюда впервые

5 мая свой день рождения отмечает Адель – одна из самых известных певиц современности. Она родилась в Лондоне – столице Великобритании, который сочетает в себе многовековую королевскую историю и современную жизнь.

Лондон имеет уникальную атмосферу, которая стоит почувствовать каждому туристу, пишет Time Out. В Лондоне всегда есть чем заняться, чтобы увидеть и почувствовать его с разных сторон. Город настолько разнообразен, что здесь порой мало и недели туристам, чтобы все увидеть.

Чем заняться в родном городе Адель?

Прокатиться в Лондонском глазу

Лондонский глаз – одно из самых известных колес обозрения в мире, расположено на Южном берегу Темзы.

Эту аттракцию стоит посетить, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Колесо движется неспешно, открывая панораму Лондона с высоты 135 метров. Отсюда можно увидеть многие знаковые места – от Биг-Бена до Тауэрского моста и Букингемского дворца.

Особенно эффектно выглядит город после захода солнца, поэтому вечерняя поездка подарит красивые виды, подсвеченные огнями мегаполиса.

Посетить выставку в музее Виктории и Альберта

Музей Виктории и Альберта – один из крупнейших музеев декоративного искусства и дизайна в мире. Здесь более 150 галерей, расположенных на нескольких этажах.

В музее можно увидеть коллекции мебели, текстиля, ювелирных изделий, скульптур.

Туристам особенно рекомендуют заглянуть во внутренний дворик, украшенный фарфором. Его создала архитектор Аманда Левате, использовав тысячи плиток ручной работы.

Сейчас открыта выставка посвященная Schiaparelli

Увидеть Букингемский дворец в парке Сент-Джеймс

Это один из старейших королевских парков в центре города, расположен рядом с Букингемским дворцом.

Когда-то это была болотистая местность, которую впоследствии превратили в ухоженный парк с зелеными лужайками. Теперь это идеальное место для прогулок, где можно увидеть белок и насладиться видом на королевскую резиденцию.

Настоящей "фишкой" парка здесь стали местные пеликаны, которые живут у озера в центре территории.

Увидеть, как поднимается Тауэрский мост

Это одно из самых известных сооружений Лондона, пересекающий Темзу – самую длинную реку Англии, протекающую через Лондон.

Мост поражает поражает не только внешним видом, но и механизмом, поскольку его центральная часть поднимается, когда под ним проходят большие суда. Кроме того, здесь обустроены стеклянные дорожки, с которых открывается вид прямо вниз – на дорогу и реку с высоты более 40 метров.

Кроме того, туристам стоит наведаться в самый известный сад Лондона – Королевский ботанический сад Кью, который изначально был спроектирован исключительно как место для королевского отдыха, пишет The Independent. Теперь посетители могут прогуляться этим растительным "раем" за 22 фунта, в котором насчитывается более 50 тысяч видов растений.

За красивой панорамой города стоит приехать в зажиточный район на северо-западе Лондона – Примроуз-Хилл. С холма можно посмотреть город, а дальше стоит прогуляться симпатичными улочками с окрашенными в пастельные тона таунхаусами. После прогулки стоит заглянуть в кафе на чашечку кофе.

Что еще стоит знать о Лондоне?

В Лондоне лучше всего выбирать варианты жилья в районах:

Ковент-Гарден;

Челси;

Тауэр-Хилл.

Они безопасные, красивые и удобные. Расположены в центре, а потому добраться до всех достопримечательностей будет легко.

Путешественники без проблем могут пользоваться в городе общественным транспортом. Самым быстрым является метро, которое отмечают чистым и безопасным. Билеты покупать не надо – достаточно воспользоваться PayPass на входе и выходе.