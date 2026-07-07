Розовые скалы и природные джакузи: где в Киевской области скрывается древнее место силы

Всего в двух часах езды от Киева раскинулось удивительное геологическое образование из розового гранита возрастом около двух миллиардов лет. Но эта живописная локация на реке Рось привлекает путешественников не только красотой, но и славой настоящего места силы с природными джакузи.

Это место называется Богуславские граниты. И 24 Канал расскажет о них чуть подробнее.

Смотрите также Украинский блогер показал малоизвестный каньон под Киевом и рассказал, как избежать плохой дороги

Где найти природные джакузи и мистические ванны силы под Киевом?

Богуславские граниты – это уникальный природный памятник площадью около 4 гектаров, расположенный непосредственно в историческом городе Богуслав Киевской области. Его еще в 1032 году основал князь Ярослав Мудрый для защиты южных границ Руси.

Речь идет о величественном каньоне длиной около 1,5 километра, образованном монументальными глыбами светло-серого и розового гранита, достигающими 10 – 12 метров в высоту. Своим неповторимым блеском и окраской камни обязаны крупным кристаллам полевого шпата, застывшим в недрах планеты в эпоху палеопротерозоя.

Посреди реки Рось, которая в этом месте разделяется на два рукава, гранитные валуны хаотично разбросаны в виде живописного острова. Вода веками точила прочную породу, создав удивительные речные пороги, небольшие водопады и глубокие природные углубления.

Самое известное из них местные жители и туристы называют просто "Ямой" – это уникальная природная купальня, где можно принимать невероятно расслабляющие гидромассажные ванны под открытым небом. А всего в 100 метрах рядом расположены еще две подобные ванны поменьше.

Вот как выглядят Богуславские граниты в Киевской области: смотрите видео edvard091

Путешественники часто делятся впечатлениями, что после купания в этих прохладных бурных водах ощущают невероятный прилив сил, душевное спокойствие и гармонию, ведь энергетика древних камней буквально заряжает изнутри. Потому эту землю часто и называют местом силы.

Обратите внимание. В 1994 году Богуславское гранитное обнажение получило статус геологического памятника природы местного значения, а с 2010 года оно официально является частью Регионального ландшафтного парка "Богуславль".

Какие легенды таит древний город над Росью?

Особой романтической жемчужиной этого места является изящный подвесной пешеходный "Мост влюбленных". Он пересекает реку Рось и открывает головокружительный панорамный вид на скалистый каньон.

Прогуливаясь по благоустроенным туристическим тропам со смотровыми площадками, можно легко добраться до центральной части городского парка. Там возвышается памятник легендарной Марусе Богуславке – одному из главных символов города.

Именно на этом месте в XVII веке стояла православная Покровская церковь, где служил ее отец. Девушку же, по преданию, увезли в турецкий плен, откуда она впоследствии спасла 700 казаков.

В общем, эта удивительная земля – идеальное место для перезагрузки на выходные. Каждый шаг здесь среди древних скал дарит ощущение вечности, а город Богуслав дышит древней историей и силой.