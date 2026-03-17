17 марта, 22:09
Секреты счастливого путешественника: что обязательно положить в ручную кладь для комфортного путешествия

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Путешественница рекомендует иметь зубную щетку, шумопоглощающие наушники, маску для сна, бутылку для воды и мини-средства для ухода за кожей в самолете.
  • Эти вещи способствуют комфорту, восстановлению и уменьшению усталости во время полета.

Чтобы дальнее путешествие или короткий перелет прошли максимально комфортно, стоит заранее продумать, что положить в ручную кладь. Правильный выбор одежды, средств для сна, гигиены и техники помогает оставаться свежим, отдохнувшим и организованным.

Профессиональная путешественница рассказала в Mirror о нескольких обязательных вещах, которые всегда стоит иметь под рукой в самолете.

Как чувствовать себя свежо и комфортно во время полета?

Чтобы путешествие самолетом было максимально комфортным и после приземления чувствовалось восстановление, стоит позаботиться о правильном наборе вещей в ручной клади:

  • Зубная щетка и зубная паста – чистка зубов во время или после полета помогает почувствовать себя свежо и уверенно, особенно после длительного перелета или вечерних напитков на борту. Портативные бамбуковые щетки с компактным футляром занимают минимум места и являются экологичным вариантом.
  • Шумопоглощающие наушники – помогают изолироваться от шума салона и насладиться музыкой или фильмом, что делает полет более спокойным и менее утомительным.

  • Маска для сна – помогает отдохнуть даже в дневное время или на коротких рейсах, способствует быстрой адаптации к новому часовому поясу.
  • Повторно используемая бутылка для воды и таблетки для гидратации – поддержка водного баланса уменьшает усталость и сухость кожи во время перелета.
  • Мини-средства для ухода за кожей – легкий крем, гигиенический гель или салфетки помогают освежиться и предотвратить ощущение сухости.

Хорошо подготовленные вещи для упаковки делают дальний полет более комфортным, менее напряженным и благоприятным для сна, отмечает Travel Leisure. Уютные слои, такие как мягкий свитшот и компрессионные носки, поддерживают тепло и кровообращение, а удобная обувь упрощает прохождение процедур безопасности и движение в салоне.

Какие еще советы стоит знать туристам?

Что можно сделать, если не знаешь английского во время путешествия заграницей?

Опытные путешественники советуют искать группы 'Украинцы в (любая страна или город)' в соцсетях. Там можно найти земляков, которые подскажут полезную информацию, которая поможет путешествовать без знания английского.