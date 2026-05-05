Не Ужгород и Мукачево: 6 небанальных локаций Закарпатья, которые стоит увидеть в мае

Май – это отличное время, чтобы спланировать путешествие на Закарпатье. Погода еще не такая жаркая, как летом, а природа уже полностью расцвела. Это идеальное время, чтобы открывать регион с другой стороны – не через самые популярные точки, а через малоизвестные локации с особой атмосферой. Именно такие места могут сделать весеннюю поездку в Закарпатье по-настоящему необычной.

Популярные тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько исследовали Закарпатье и поделились с 24 Каналом 6 лучшими небанальными локациями, которые стоит увидеть в регионе.

Какие небанальные локации посетить на Закарпатье?

Карстовый мост (село Малая Уголька)

Многие люди даже не догадываются, что на Закарпатье есть такая удивительная локация. Карстовый мост – это огромная природная арка в известняковой скале, под которой может не то, что человек пройти – здесь грузовик проедет.

150 миллионов лет назад это было дно огромного моря, и эта арка – это ничто иное, как окаменевшее дно. Миллионы лет вода вымывала все лишнее, и сейчас мы видим такое чудо. Но долгое время это была не просто скала: еще 500 лет назад здесь процветал культ язычников, которые поклонялись солнцу, а Карстовый мост был их капищем,

– рассказал Макс Узол.



Карстовый карьер на Закарпатье / Фото предоставили тревел-блогеры

Фонтан "Сильвика" (город Виноградов)

Этот фонтан в центре Виноградова местные ассоциируют с Севлюшем – старым названием города, которое в переводе с венгерского и означает "виноградный", пишет "21 Ужгород". Однако в народе фонтан прозвали "Сильвика", ведь по его центру расположена статуя девушки, которая босиком топчет виноград в бочке.

Тревел-блогеры показали небанальные места на Закарпатье: видео

Сам фонтан в стиле ренессанса открыли в 2012 году и он идеально вписался в старинный шарм города. На восьми гранях фонтана на разных языках написана история Виноградова. По словам Оли Манько, атмосфера здесь напоминает Италию.

Фонтан "Сильвика" в Виноградове / Фото Татьяны Андреевой

Старая мельница (село Малая Уголька)

Старая мельница – это одновременно инженерное чудо, которое работает на воде уже более 120 лет, и корчма, в которой готовят блюда из муки, которую в этой мельнице мелют.

Я десятки раз видел по всей Украине разнообразные мельницы – ветряные, водяные. Но первый раз вижу рабочий агрегат, благодаря которому еще и готовят,

– рассказал Макс.

Обед в корчме на двоих обошелся в 605 гривен, а больше всего путешественнику понравился оригинальный бузиновый компот.

Старая мельница на Закарпатье / Фото предоставили тревел-блогеры

Великая Копаня

Это село стоит увидеть из-за его интересной легенды о чудодейственном источнике. Великая Копаня – уникальное село в Украине и даже занесено в национальную Книгу рекордов Гиннеса. Дело в том, что здесь живет наибольшее количество двойняшек и близнецов в стране – в каждой второй семье есть близнецы или двойняшки.

Местные верят, что причиной такого чуда является чудодейственная вода из источника Чергов. Когда Великая Копаня прославилась на всю страну, к источнику начали ездить люди из других сел и городков, которые мечтают о двойне.

Тот самый источник из Великой Копани / Фото предоставили тревел-блогеры

Хустский замок (Хуст)

Макс очень советует подняться на Хустский замок, с которого открывается невероятный вид на местность. Это фортификационное сооружение существовало в 11 – 18 веке, а до сих пор сохранились лишь его руины. В свое время замок построили на вершине давно потухшего вулкана. Здание должно было защищать соляной путь из Солотвино.

Обратите внимание! Хустский замок часто называют "замком Дракулы". Существуют данные, что в 14 веке замком владел рыцарь Драга, имя которого в переводе с румынского означает "черт". Он был предком того самого Влада Дракулы из Трансильвании.

Вот такой вид открывается из Хустского замка / Фото предоставили тревел-блогеры

Кунигунда (Солотвино)

Кунигудна – это самое большое соленое озеро Солотвино, вокруг которого и сконцентрирована вся курортная жизнь поселка. По данным в Википедии, берег и дно озера покрыты слоем лечебных грязей, а соленость воды достигает около 150 промилле. Температура воды в озере никогда не опускается ниже +17 градусов, а летом прогревается до +27 градусов.

Сезон на центральном пляже стартует уже в конце мая. По словам Оли Манько, вход в сезон – платный, в прошлом году был 70 гривен.

Соленое озеро Кунигунда / Фото предоставили тревел-блогеры

Что еще интересного увидеть на Закарпатье?

Ранее мы рассказывали о Вышоватских водопадах в Тячевском районе Закарпатья. Эти три водопада расположены в живописном месте, где никогда нет туристов. Местные жители верят, что когда-то вода из Большого водопада была чудодейственной – люди умывались в ней, чтобы сохранить красоту.

Увидеть эти водопады можно не всегда, ведь летом они пересыхают. Лучше всего ехать сюда весной или в дождливую осень.