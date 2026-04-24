В этом живописном селе провозгласили Гуцульскую республику, и здесь точно есть что посмотреть туристу

Есть в Украине места, где будто сходятся несколько эпох одновременно – средневековая деревянная архитектура, бурная революционная история и современный туризм. Одно из таких расположено на живописном Закарпатье.

Речь идет о селе Ясиня в верховьях Черной Тисы. Со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Не Ужгород и не Хуст: вот закарпатская столица вина, которая, впрочем, манит не только им

Почему Ясиня на Закарпатье – одно из самых интересных сел в Украине?

Село Ясиня в Закарпатской области большинство путешественников знает как отправную точку на Драгобрат, но оно заслуживает значительно большего внимания. Это одно из тех мест, куда стоит ехать не только на лыжи или в горы, но и чтобы прикоснуться к интересной, хоть и немного забытой, и гордой карпатской истории.

Самая главная туристическая достопримечательность здесь – Струковская (Вознесенская) церковь, датированная 1824 годом. Это один из самых совершенных образцов гуцульского деревянного зодчества в Украине – храм с уникальным восьмигранным куполом и резным иконостасом первой половины XIX века.

В 2013 году церковь внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе серии "Деревянные церкви Карпатского региона Украины и Польши". Рядом со святыней стоит колокольня 1813 года, перенесенная сюда из другого села.

В Ясине также есть краеведческий музей, где хранят артефакты гуцульского быта и документы былого. А еще именно отсюда стартуют туристические маршруты по Свидовецкому и Черногорскому хребтам, в частности на гору Близницу в 1883 метра высотой.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Вот какое туристическое закарпатское село Ясиня и куда оттуда ходят туристы: смотрите видео pro-travel0124

И, конечно, все любители гор и лыж знают, что зимой Ясиня становится воротами к горнолыжному курорту Драгобрат, одному из самых снежных в Украине. А рядом еще есть Еврейское кладбище XIX века и костел Петра и Павла 1814 года – свидетели полиэтнического прошлого края.

Ясиня прячет в себе и особую интересную страницу истории. Именно там 8 ноября 1918 года местные жители, как рассказывает uinp.gov.ua, на многотысячном вече провозгласили воссоединение закарпатской Гуцульщины с Украиной и избрали Гуцульскую Народную Раду из 42 депутатов во главе со Степаном Клочураком.

А 8 января 1919 года – после распада Австро-Венгрии – собрание провозгласило независимую Гуцульскую республику. Это было небольшое, но настоящее государство со своим войском и органами власти. Оно просуществовало до 11 июня 1919 года, когда румынские войска по мандату Антанты оккупировали Ясиню и арестовали Раду.

Какие еще интересные туристические магниты Закарпатья стоит посетить каждому?