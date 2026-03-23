Эту страну Африки называют "Королевством в небе", и на это есть веская причина

На юге Африки есть маленькая страна, о которой мало кто знает. Она полностью окружена территорией Южно-Африканской Республики, но точно стоит отдельного внимания.

Это Лесото, которую еще называют "Королевством в небе". По материалам gov.ls рассказываем об этом подробнее.

Самая высокая страна планеты, где даже долины – это горы: что стоит знать о Лесото?

Лесото – это королевство на юге Африки и единственная страна в мире, вся территория которой расположена выше 1000 метров над уровнем моря. Но этот факт даже не самый впечатляющий, потому что есть другой рекорд: самая низкая точка страны – 1400 метров – является самой высокой самой низкой точкой среди всех государств планеты.

Для сравнения, самая высокая гора Украины Говерла достигает 2061 метра, а Лесото только стартует с отметки, что составляет две трети этой высоты. Самая высокая вершина при этом, гора Табана-Нтленьяна, имеет 3482 метра и покрыта снегом с мая по сентябрь.

Более 80% страны лежит выше 1800 метров, а значит и климат здесь совсем не привычный африканский. Речь о прохладном лете, настоящих зимах со снегом, и кристально чистом воздухе.

Одним из самых драматических объектов Лесото является водопад Малецуньяне возле городка Семонконг, "Место дыма". Он падает с высоты 192 метра отвесным каскадом в глубокое ущелье, формируя невероятной красоты пейзаж.

А рядом еще и расположен самый длинный коммерческий веревочный спуск в мире, задокументированный в Книге рекордов Гиннесса. Это 204 метра по скале вниз – и только 4 человека могут спуститься ежедневно, потому что каждый проходит очень строгую подготовку.

Знакомьтесь с Лесото – самая низкая точка этой страны выше Говерлы: вот видео WODEMAYA

Чтобы попасть в Лесото, большинство туристов преодолевает перевал Сани – один из самых зрелищных на маршрутах Африки. Это крутой серпантин среди скал Дракенсбергского хребта, на вершине которого – на высоте более 2800 метров – стоит, представьте себе, бар.

Интересный факт: в Лесото сохранились сотни следов динозавров возрастом около 200 миллионов лет. Самые большие коллекции – в Кутинге и вблизи Рома, некоторые доступны буквально в двух шагах от дороги.

В Лесото популярен уникальный способ передвижения – верхом на лошадях породы басото, выведенных местными горцами специально для крутых горных склонов. Символом культуры басото, к слову, является традиционная красочная накидка – в горах до сих пор встречают закутанных в них всадников, и эту картину не найти больше нигде в Африке.

