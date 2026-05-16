Где родился Олег Псюк – солист Kalush Orchestra, который выиграл Евровидение-2022

Когда в мае 2022 года Kalush Orchestra подняли над сценой Евровидения золотой микрофон, мало кто за пределами Украины мог показать Калуш на карте. Но тогда название этого маленького города прогремело на весь мир.

В названии группы оно фигурирует не случайно – именно в Калуше родился солист Олег Псюк. Но город интересен далеко не только этим, и со ссылкой на kalush.eu мы расскажем обо всем подробнее.

Олег Псюк родился как раз 16 мая 1994 года в Калуше – в семье инженера-механика и продавщицы, как пишет ukrlib.com.ua. Детство и юность его прошли именно в этом городе, там Олег учился в школе, а затем и в политехническом колледже. Высшее образование будущий солист Kalush Orchestra получал во Львовском лесотехническом университете.

Путь к музыке был далеко не прямым. Псюк подрабатывал на строительстве – копал колодцы, помогал изготавливать колодезные кольца, позже работал на кондитерской фабрике и заводе. Но творчество было всегда с ним – первый рэп-трек, вдохновленный рэпером из США Эминемом, Олег написал в 15 лет, и посвятил его классной руководительнице.

Группу Kalush Псюк основал в 2019 году, в 2021 проект расширили и название изменили на Kalush Orchestra. Певец настолько удачно соединил хип-хоп с украинским фольклором, что в 2021 году журнал Forbes добавил его в рейтинг "30 самых перспективных украинцев до 30 лет" в категории "Музыка".

На пике популярности 14 мая 2022 года Kalush Orchestra выступили на сцене Евровидения в Турине с песней Stefania – и одержали победу для Украины, третью в ее истории. И очень важно, что после выступления Псюк обратился к зрителям со сцены с призывом помочь Украине, Мариуполю и защитникам "Азовстали".

В том же году кубок победителей Евровидения-2022 продали на благотворительном аукционе Сергея Притулы за 900 тысяч долларов, а знаменитая панама Псюка ушла за 11 миллионов гривен – все в поддержку ВСУ. С 2022 года Олег Псюк стал и почетным гражданином Калуша.

Калуш на Прикарпатье: какая история этого города чем живет он сегодня?

Калуш – промышленный город в Ивано-Франковской области, расположенный на реке Лимница в 30 километрах к северу от Ивано-Франковска. Первое документальное упоминание о городе датировано 1437 годом, с 1549 он получил Магдебургское право, то есть стал значимым для Галичины.

Ратуша Калуша фактически является древнейшим "документом" о статусе города. В разных вариантах это здание стояло в городе в течение 5 столетий. Последнее, конца XIX века, сгорело в 2013 году – но его остов остается частью городского пейзажа как молчаливый, но выразительный символ времени.

Сегодня в Калуше проживают около 63 тысяч человек. Свой день рождения город празднует ежегодно также в мае, как и Олег Псюк. А больше всего известен он прежде всего химической промышленностью, индустриальными парками и особой зоной экологического внимания – затопленным Домбровским карьером, известным как "Калушское море".

Край славится также уникальными старинными ремеслами, в частности всемирно известным литьем церковных колоколов семьи Фельчинских. Древние традиции пивоварения и солеварения, как рассказывают на kalushcity.gov.ua, гармонично дополняют самобытный исторический и экономический статус сегодняшнего Калуша.

Не только Псюк или химзавод: каков Калуш глазами туриста?

В Калуше есть официальный туристический маршрут, утвержденный городским советом – "Старый город Калуш". Он охватывает 25 объектов, и все они расположены компактно, в пешей доступности. Среди самых интересных:

Украинский народный дом 1907 – 1914 годов на улице Шевченко. Это необычное сооружение Г-образной формы с конусной башней посередине. Именно в его стенах однажды выступал Иван Франко, о чем напоминает мемориальная доска.

Костел святого Валентина. Завершенный в 1844 году каменный неоготический храм в центре города. Пережил мировые войны, советское превращение в спортзал, а при Независимости возвращен римско-католическому приходу и отреставрирован.

Церковь Архистратига Михаила 1910 – 1913 годов. Это сооружение, возведенное в византийском стиле на площади Шептицкого. Внутри – оригинальные полихромные росписи 1936 – 1938 годов, выполненые группой известных в то время львовских художников.

Дом семьи Фельчинских . Это здание начала XX века на улице Бандеры. Семья в 1808 году основала здесь литейную колоколов, которая прославила Калуш далеко за пределами Галичины.

Музей-усадьба семьи Ивана Франко. Там жили потомки писателя, а под музей в 1992 году дом передала дочь младшего сына Франко. Здесь хранят фотоматериалы, семейное дерево, картины сына Тараса и тому подобное.

Историко-краеведческий музей Калущины и арт-галерея. Комплекс расположен в бывшем здании еврейской общины 1930-х годов. Здесь есть более тысячи экспонатов разных эпох, а в двух залах – уникальная коллекция живописи Петра Савчина.

Мемориальный музей "Калушская тюрьма" на Сичинского. Его открыли в 2013 году, чтобы рассказывал о жертвах сталинских репрессий на Калущине.

Калуш – большой город. Здесь есть достаточно много объектов культурного наследия, молодежных объектов. Очень важно, чтобы и жители Калуша, и гости имели доступ ко всем видам услуг, в том числе и рекреации, отдыха, досуга как культурного, так и туристического,

– подытожил на vikna.if.ua кандидат исторических наук и представитель Ивано-Франковской ОГА Виталий Передерко.

А какие важнейшие туристические магниты Прикарпатья должен посетить каждый турист?

Посетив Прикарпатье, просто невозможно не побывать в его сердце – городе Ивано-Франковск. После знаменитой "сотки" и парка Шевченко с озером рядом, посмотрите на еще 5 местных локаций, с которыми город раскрывается для туриста – это дворец Потоцких, улицы Труша и Крушельницкой, Музей искусств и "Бастион".

А дальше – конечно, Яремче и Скалы Довбуша. Именно там – самый популярный туристический центр Карпат с водопадом Пробий, гуцульскими базарами и разнообразными видами активного отдыха. А также легендарные обрывы, связанные с предводителем опрышков Олексой Довбушем.