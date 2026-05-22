Где в США расположена единственная королевская резиденция и при чем здесь масоны

На этих всемирно известных островах среди стеклянных небоскребов сохранился дом, где до сих пор чувствуется дух монархии. Более того, это была единственная официальная королевская резиденция на всей территории США.

Речь идет о Дворце Иолани на острове Оаху в самом сердце Гонолулу – свидетеле взлета и трагического падения Гавайского королевства. Со ссылкой на iolanipalace.org и не только рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Черный песок есть не только на Канарах: вот 6 совершенных вулканических пляжей в разных уголках мира

На Гавайях есть дворец, где установили электричество раньше, чем в Белом доме: чем он еще интересен?

Дворец Иолани – знаменитое место на Гавайях. Он расположен в центре города Гонолулу, который является столицей этого штата, на острове Оаху – и является единственным настоящим королевским дворцом в США. Построили дворец в 1882 году, и с тех пор тот недолго был центром власти Гавайского королевства – до свержения монархии в 1893 году.

Архитектурно Дворец Иолани признают лучшим образцом стиля Гавайского Ренессанса, хотя nps.gov характеризует его как "американский флорентийский". Это в целом о сочетании классических итальянских форм с гавайскими элементами, которое позволило создать изысканные фасады с ажурными колоннами и широкими верандами.

Интересно, что даже момент начала строительства Дворца Иолани связан с определенной мистикой. Дело в том, что краеугольный камень заложили 31 декабря 1879 года по полному масонскому ритуалу ложи Le Progres de l'Oceanie. Ведь тогдашний король Давид Калакауа был активным и высокопоставленным масоном.

Заметим, что для этого правителя строительство новой резиденции было символом модернизации Гавайев и признания государства на международном уровне. Вдохновленный европейскими архитектурными стилями, комплекс вобрал в себя первую электрическую систему освещения на Гавайях, туалеты со сливом и межкомнатные телефоны.

Интересные факты об истории Дворца Иолани на Гавайях: смотрите видео ThisHouse

Примечательно, что электричество там установили раньше, чем в Белом доме и Букингемском дворце. И до сих пор Дворец Иолани является одним из самых узнаваемых домов на Гавайях. Само слово, кстати, 'Iolani на гавайском языке, если очень упрощенно, означает "королевский ястреб" – птица, символизирующая величие и духовную мощь.

Интересный факт: Калакауа был первым гавайским королем, который посетил США, и первым, который совершил путешествие вокруг света, пишет atlasobscura.com. Он умер в 1891 году, а трон унаследовала сестра – Лилиуокалани.

Монархия посреди Тихого океана: как единственная королевская резиденция в США выжила в Гонолулу?

После свержения монархии Комитетом безопасности (читайте – американским бизнесом) в 1893 году и восстания местных в 1895, которое оказалось неудачным, королеву Лилиуокалани заключили под стражу. Почти 8 месяцев она провела под домашним арестом в спальне на верхнем этаже дворца, и была вынуждена отречься от престола. Историки соглашаются, что это одна из самых трагических страниц гавайской и американской истории.

В 1993 году федеральное правительство официально извинилось за свержение гавайской монархии – и признало, что гавайский народ никогда официально не отказывался от своих земель,

– рассказала историк из Гонолулу Келли Ю. Накамура на history.com.

Что же далее произошло с Дворцом Иолани? Его зарегистрировали в США как Национальный исторический памятник – с 1962 года (Гавайи официально стали пятидесятым штатом США 21 августа 1959, поэтому там заработали все американские государственные структуры). И до сих пор остается единственной официальной королевской резиденцией на всей территории Соединенных Штатов (если вдруг Дональда Трампа не коронуют).

Турист побывал во Дворце Иолани в Гонолулу и поделился опытом и впечатлениями: смотрите видео motivated_travel

В 1969 году правительство штата Гавайи переехало в новое здание, поэтому Дворец Иолани прекратил выполнять функции столичного здания после 87 лет непрерывного использования. Организация "Друзья Дворца Иолани", как пишут на ebsco.com, осуществила масштабную реставрацию сооружения в 1970-х, вернув ей первоначальное великолепие. В 1978 году дворец открыл двери для посетителей как музей.

Сегодня туристы могут осмотреть тронный зал, столовую, частные покои королевской семьи и комнату заключения Лилиуокалани. Больше всего гостей поражают прекрасные лестницы из древесины коа, портреты гавайской монаршей семьи, роскошная мебель и изысканные королевские подарки со всего мира.

Интересный факт: как отмечают на gohawaii.com, во Дворце Иолани можно справлять свадьбы или другие частные праздники. И местные и гости Гавайев охотно такими случаями пользуются.

Какие еще интересные королевские места в мире любят посещать туристы?

Есть в Африке очень интересная страна – королевство Лесото. Это единственное государство мира, вся территория которого расположена выше 1000 метров над уровнем моря. А она полностью окружена другим государством – ЮАР. Но это не мешает Лесото иметь короля и уникальную природу – один водопад Малецуньяне, падающий с высоты в 192 метра, чего стоит.

Имеет чем удивить в этом плане и Азия. К примеру, королевство Бутан, которое скрывается среди Гималаев и десятилетиями ограничивало поток иностранцев для сохранения аутентичности, теперь планирует масштабное открытие для путешественников. Поэтому доступными станут сафари в национальных парках, наблюдения за дикими животными, речной рафтинг, прогулки по тропическим лесам и тому подобное.