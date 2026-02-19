Ярослав Осмомысл построил этот город на Прикарпатье: сейчас он – один из туристических магнитов

Сегодня это небольшой городок на Ивано-Франковщине. Но во времена Ярослава Осмомысла в XII веке он был столицей могущественного Галицкого княжества.

Речь идет о древнем Галиче, одном из самых влиятельных центров Руси. Со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем об этом городе подробнее.

Смотрите также Эти 5 уютных локаций в Ивано-Франковске покажут вам настоящий дух города

Почему стоит ехать в Галич на Ивано-Франковщине?

Во время правления Ярослава Осмомысла было построено и укреплено много галицких городов, в том числе и сам Галич. Скажем, в 1153 – 1157 годах здесь появился Успенский собор, что по размерам не уступал Софии Киевской.

Сегодня же Галич является одним из туристических магнитов Прикарпатья – преимущественно благодаря Национальному заповеднику "Древний Галич", созданному в 1994 году на почти 80 квадратных километрах земель древнего города и его окрестностей. Здесь есть ряд памятников государственного и мирового значения.

Это, к примеру, фундаменты 14 летописных церквей XII – XIII веков, более 200 памятников археологии, 18 природоохранных объектов и тому подобное. В селе Крылос на территории заповедника стоит "Галицкая могила", упомянутая в Галицко-Волынской летописи, легендарный Княжеский колодец, часовня святого Василия XV века и остатки Успенского собора с местом захоронения князя Осмомысла.

Так, в 1936 году весь научный мир всколыхнула уникальная находка. Львовский археолог Ярослав Пастернак докопался до фундамента этого собора и обнаружил каменный саркофаг с прахом основателя храма – самого Ярослава Осмомысла.

Для туристов Галич сегодня предлагает не только исторические, но и другие места, которые стоит посетить. Центр реабилитации диких животных, руины замка на живописном холме над Днестром, церковь Рождества Христова, как отмечает discover.ua, и даже сама панорама княжеского Галича действительно впечатляют.

Интересные факты об истории и современности города Галич: смотрите видео TourdeUkraine

Но это далеко не все. Еще есть музей караимской истории и культуры, рассказывающий об уникальной этнической общности, которая жила в Галиче на протяжении веков. Также колонна Голуховского, старый австрийский мост через Днестр, что функционирует и сейчас, церковь святого Дмитрия и костел блаженного Якова Стрепы и тому подобное.

Галич остается городом, где история Руси продолжила свою жизнь через Галицко-Волынское княжество, а имена Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславовича и Даниила Романовича навсегда вписаны в историю украинской государственности. Для туристов, которые стремятся прикоснуться к настоящей истории Украины, Галич является обязательным пунктом маршрута.

Какие еще интересные места в Ивано-Франковской области стоит посетить?