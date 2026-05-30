Пейзажи Марса, 8 армий и китовые акулы: чем впечатляет Джибути – страна экстремального туризма

Эта крошечная страна Африки на краю Красного моря прячет в себе уникальные, почти инопланетные пейзажи. А еще там армии восьми государств стоят бок о бок, и каждый ноябрь к берегам приходят самые большие рыбы планеты.

Удивляет она и космическими ценами на довольно-таки экзотический туризм. Речь здесь идет о Джибути, и 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

Что стоит знать о Джибути – одном из самых недооцененных уголков Земли?

До 1967 года никто не знал о существовании страны Джибути – тогда на этих землях лежало Французское Сомали. После масштабных протестов местных и референдума колонизаторы прибегли к переименованию во Французскую территорию афаров и исса.

Но уже в 1977 году, 27 июня, страна обрела независимость, а название взяла от своей столицы – города Джибути. Что интересно, его основали французы в 1888, но назвали от местного обозначения мыса – Рас-Джибути.

Что означает это слово – нечего и спрашивать. Афари, исса и даже египтяне отстаивают свои версии, и их десяток. Как бы там ни было, а сейчас эта маленькая республика раскинулась на перекрестке путей между Красным морем и Аденским заливом – в стратегически бесценной точке на узком проливе Баб-эль-Мандеб.

Читатели новостей во всем мире неоднократно слышали это название – после блокирования Ираном Ормузского пролива СМИ много говорили о похожей угрозе для Баб-эль-Мандеба. Ведь он сравнительно недалеко и там проходит ощутимая часть мирового морского грузопотока.

Площадь Джибути – около 23 200 квадратных километров, ее спокойно можно разместить в пределах Сумской области Украины. Население при этом на 2026 год, как указывает Britannica, составляет 1 108 000 человек. Граничит Джибути с Эритреей, Эфиопией и Сомали (юридически, фактически же – с самопровозглашенным Сомалилендом), а береговая линия простирается более чем на 300 километров.

Да и рельеф здесь поражает диапазоном – от самой низкой точки Африки в озере Ассаль на 155 метров ниже уровня моря до горы Мусса Али в более чем 2 000 метров. Добавим, что Джибути – страна вулканически активная и сейсмически нестабильная, и три четверти всего населения живут в столице.

Еще важно, что это единственное государство в мире, где обустроили военные базы одновременно 7 стран – Франция, США, Япония, Китай, Италия, Испания и Германия. Еще планировала присоединиться Саудовская Аравия, но пока не получилось. Добавляя вооруженные силы Джибути, можно сказать, что на территории этой страны мирно сосуществуют аж 8 армий.

Почему так много? Потому что стратегическое расположение Джибути на Баб-эль-Мандебе важно для всего мира, а регион очень нестабилен. Чего стоит только тот факт, что здесь буквально процветает пиратство.

Что не так с Джибути, но и почему туда стоит ехать туристам?

Важно понимать, что туризм в Джибути – это экстремальная и очень дорогая экзотика. Дело в том, что местные отели, рестораны и аренда авто ориентированы на иностранных военных и дипломатов с неограниченными бюджетами. С другой стороны, именно из-за них Джибути считают самой безопасной и стабильной страной в регионе.

Также Джибути – один из самых горячих на Земле регионов. В некоторых местах летом температура летом превышает 50 градусов, но это не останавливает восторженных туристов, тем более сезонность позволяет. С ноября по март – золотая пора для путешествий. Куда же люди там едут? Самые интересные локации указали на djibouti-evisa.com.

Прежде всего это Ассаль – гиперсоленое кратерное озеро в Большой рифтовой долине. Это самая низкая точка суши в Африке и один из самых соленых водоемов на планете (вода здесь в 10 раз солонее морской, поэтому любой в ней всплывает без труда). Это именно здесь белые солевые кристаллы, черные лавовые поля и бирюзовая вода вместе напоминают инопланетный пейзаж, например – Марса.

Есть в Джибути еще одно интересное озеро – Аббе на границе с Эфиопией. Это геологический шедевр – плато, покрытое сотнями известняковых дымоходов высотой до 50 метров, выбрасывающих клубы горячего пара. Очень дистопичный пейзаж, к которому добавляются фламинго на фоне каменных башен и паровой занавес на рассвете – впечатление, которое не покидает годами.

Также с ноября по февраль Аденский залив (точнее – его часть, залив Таджура) становится одним из самых надежных мест на планете для плавания с китовыми акулами. Вспышки планктона привлекают молодежь этих великанов, и туристы их могут спокойно сопровождать в маске и трубке – но только под контролем лицензированных операторов.

Невозможно не упомянуть и о Национальном парке "Лес Дей" в горах Года. Это очень красивое место – словно оазис, затерянный во времени, а еще и приют для редкой птицы – джибутийского франколина (Francolinus ochropectus), что больше нигде в мире не водится.

Обратим внимание также на древний город Таджура, завораживающий белоснежными домами и средневековыми мечетями. И на остров Муша в заливе, что предлагает безлюдные пляжи и кристально чистую воду над коралловыми рифами – это идеальная локация, чтобы оторваться от суровой реальности.

Интересный факт: традиционное свадебное блюдо и ритуал Джибути является объектом ЮНЕСКО. Речь о xeedho (ксидо) – это вяленое мясо верблюда, обжаренное в масле и законсервированное в хитро запечатанном деревянном сосуде. Теща дарит его зятю на 7 день свадьбы, и тот должен достать блюдо. И если делает что-то неправильно, какая-то из родственниц невесты легкой палкой бьет мужчину по рукам, заставляя искать другой путь.

В общем, Джибути – это не курорт для пляжного безделья. Это место для тех, кто хочет понять, какой Земля могла быть до человека – горячая, солевая, вулканическая, хищнически красивая. И при этом – значительно живее, чем кажется.