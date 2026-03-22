В этом уютном городке на Львовщине Ивану Франко приходилось спать в гробу
- Дрогобыч известен историей добычи соли и архитектурными памятниками, такими как костел Святого Бартоломея и церковь Святого Юра.
- Иван Франко провел часть своего детства в Дрогобыче, и спал в гробах из-за нехватки места – и именно здесь он начал писать первые серьезные произведения.
Этот город живет со слоганом "В нем вся соль", и здесь нет метафоры. Соль на этих землях добывают более 900 лет. Речь идет, конечно же, о Дрогобыче.
Соль сделала этот небольшой городок в сотне километров от Львова одним из самых богатых на Галичине в средневековье. Но здесь есть немало и других достопримечательностей – благодаря zaxid.net расскажем об этом подробнее.
Сегодня Дрогобыч – это непопсовое туристическое направление с собственным объектом ЮНЕСКО, готическим костелом XIV века и старинными виллами, которые мало кто ожидает найти в городе такого размера. А еще с ним связана крайне неординарная история из жизни украинского гения Ивана Франко.
Франко приехал в Дрогобыч в 1864 году восьмилетним мальчиком, чтобы учиться в Василианской школе, а затем в гимназии. Жил он у дальней родственницы, которая держала столярную мастерскую и изготавливала гробы. Так вот, из-за нехватки места юному Ивану приходилось спать прямо в мастерской – среди готовых гробов, а порой и внутри них, как пишет rbc.ua.
Собственно, об этом Иван Франко рассказывал в своем автобиографическом произведении "У столярні". В части "Малярство цьоці Кошицької" мы видим такие строки:
"Бували й такі часи, що мені доводилося спати в свіжих домовинах, коли в столярні їх роблено більше, а задля браку місця їх не було де класти, як тільки на моїм тапчані: тоді домовину клали на тапчан, а мені стелили в ній, і я спав преспокійно, антиципуючи вічний сон її властивого хазяїна. Та моя мати, довідавшися про се, запротестувала проти того, і мені перестали стелити в домовинах; "цьоця", здається, звинялася навіть, що вона нічого не знає про се і що Ясько кілька разів стелив мені в домовинах на жарт."
Этот жуткий опыт писатель позже вспоминал с горькой иронией, с другой стороны именно в Дрогобыче он начал собирать библиотеку, которая из нескольких сотен книг со временем выросла до десятка тысяч томов. И именно здесь Иван Франко написал первые серьезные произведения, да и впоследствии сохранил связь с регионом – вплоть до знаменитого стихотворения "Похвала Дрогобыча".
Чем Дрогобыч радует гостей в наши дни? Сердце города – площадь Рынок с Ратушей XV века. Здесь есть 40-метровая башня с часами, откуда открывается панорама всего города. Подъем на смотровую площадку работает ежедневно, за вход берут символические несколько гривен.
И настоящая жемчужина города – деревянная (по бойковской технике) церковь Святого Юра XV века, находящаяся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть группы "Деревянные церкви Карпатского региона". Внутри стены покрыты оригинальными фресками XVII – XVIII веков, которые сохранились в удивительно хорошем состоянии.
Дрогобыч – город соли, красивой архитектуры и других интересностей: смотрите видео truskavetstravel
Рядом – костел Святого Бартоломея, готическое сооружение, первое письменное упоминание о котором датировано 1392 годом. Это один из самых выдающихся готических памятников Украины, и стоит он в небольшом провинциальном городе, который большинство туристов зря проезжают.
Улица Шевченко, бывшая Панская – отдельный маршрут для ценителей архитектуры. Здесь сохранились виллы магнатов конца XIX века с лепниной на фасадах, чугунными брамами и воротами. В одних из них ныне тюрьма, в других – школы, больницы.
Из Дрогобыча во Львов можно доехать где-то за 90 минут на машине. А перед прогулкой или после следует обязательно попробовать фирменный местный кофе – с дрогобычской солью, которая уже стала брендом города.
Какие еще туристические города Львовской области стоит посетить?
Трускавец известен прежде всего как бальнеологический курорт с минеральной водой "Нафтуся". Мало кто едет туда ради архитектуры, но и она есть – это старинные виллы конца XIX и начала XX веков, возведенные во времена австрийского курортного бума среди карпатских сосен.
Стрый, Золочев и Жовква – три красивых города региона, до которых можно доехать электричкой из Львова. Стрый интересен австрийскими зданиями и церковью Архистратига Михаила, Золочев – замком и японским садом, а Жовква – вообще ренессансный город-крепость с хорошо сохранившимся замком.
Частые вопросы
Почему Дрогобыч является особенным городом на Львовщине?
Дрогобыч является особенным из-за богатой истории, в частности благодаря средневековому соляному промыслу, а также наличия объекта ЮНЕСКО – деревянной церкви Святого Юра. Город также известен готическим костелом XIV века, старинными виллами и связью с жизнью Ивана Франко.
Какая история связывает Ивана Франко с Дрогобычем?
Иван Франко приехал в Дрогобыч в 1864 году, чтобы учиться в Василианской школе и гимназии. Он жил у родственницы, которая держала столярную мастерскую, где изготавливали гробы, и из-за нехватки места ему приходилось спать в готовых гробах. Также именно в Дрогобыче Франко начал собирать библиотеку и написал свои первые серьезные произведения.
Какие туристические локации стоит посетить в Дрогобыче?
В Дрогобыче стоит посетить площадь Рынок с Ратушей XV века, деревянную церковь Святого Юра, костел Святого Бартоломея и улицу Шевченко с историческими виллами. Также следует попробовать местный кофе с дрогобычской солью.