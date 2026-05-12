Эти ошибки в самолете способны испортить перелет: их делает большинство туристов
Некоторые привычки туристов могут сделать их путешествие более утомительным. Речь идет не только о неудобной одежде, хождении по салону босиком, но и о других ошибках, которых лучше избегать во время полета.
Бывшая бортпроводница и автор туристических материалов Тиффани Хок, которая годами летала международными рейсами, рассказала о самых больших ошибках путешественников, пишет Business Insider. Пассажиры могут ухудшить свой комфорт, даже сами не понимая этого.
Какие ошибки совершают туристы в самолете?
Ходят по салону самолета босиком
Многие пассажиры снимают обувь во время длительных рейсов, чтобы чувствовать себя комфортнее. Однако стюардесса не советует ходить по салону только в носках или босиком.
По ее словам, ковры в самолетах не всегда тщательно очищены, поэтому лучше одеть просто легкие тапочки.
Не тестируют подушку для шеи
U-образные дорожные подушки на самом деле на практике подходят не всем. Бортпроводница рассказала, что неоднократно видела, как пассажиры возили их с собой, а потом не пользовались ими из-за неудобства.
Перед поездкой подушку стоит протестировать дома, чтобы не носить зря лишний объем в ручной клади.
Не пьют воду в самолете
Пассажиры часто пьют меньше воды, чтобы реже вставать в туалет. Однако именно это может ухудшить самочувствие после перелета.
На большой высоте воздух в салоне очень сухой, поэтому организм теряет влагу быстрее. А еще может даже усилиться усталость из-за смены часовых поясов.
Подумайте о том, чтобы взять с собой пустую бутылку с водой и наполнить ее после прохождения контроля безопасности,
– отметила Тиффани Хок.
Одевают неподобающее одежду
Температура в салоне самолета может постоянно меняться. Кому-то может быть холодно, а кому-то жарко, поэтому угодить всем пассажирам трудно.
Именно поэтому для длительных рейсов советуют выбирать многослойную одежду, которую легко снять или одеть, в зависимости от ситуации.
В самолет стоит одевать многослойную одежду / Фото Pinterest
Не заряжают гаджеты
Во время дальних перелетов большинство смотрят фильмы или что-то читают с планшета, но порой розетки в креслах не работают.
Перед посадкой нужно полностью зарядить все устройства, чтобы быть уверенными в том, что у вас не разрядится все очень быстро.
Забывают о важных мелочах
Воздух в салонах самолетов сухой, поэтому стюардесса советует не забывать бальзам для губ, чтобы предотвратить обтрескивание губ, и лосьон, чтобы предотвратить шелушение кожи.
Также возьмите беруши, чтобы заглушить звуки людей, которые жуют, говорят, кашляют и ходят по проходам. Маска для глаз поможет защитить глаза от вспышек света, струящихся через открытые шторы,
– добавила бортпроводница.
В ручную кладь следует также положить зубную щетку или жевательную резинку. Эти вещи пригодятся после длительного перелета.
Употребляют плохую пищу перед полетом
Стюадеса также советует избегать пищи и напитков, которые могут вызвать вздутие живота. На высоте газы расширяются из-за изменения давления, поэтому дискомфорт может усиливаться.
Именно поэтому перед полетом лучше не увлекаться газированными напитками и продуктами, после которых возникает метеоризм.
Какой цвет вещей не стоит одевать в самолет?
Туристы хотят выглядеть стильно в дороге, однако во время долгого перелета – это не всегда уместно, пишет The Mirror.
Путешественница с опытом не советует не одевать белые наряды. По ее словам, такая одежда быстро теряет опрятный вид в дороге. Достаточно лишь случайного пятна от еды или контакта с багажом, чтобы испортить вещь.
В белой одежде вы будете себя очень некомфортно чувствовать. Причиной этому будет желание сохранить чистоту белых вещей, поэтому лучше сделать ставку на темные цвета, в которых будет гораздо удобнее.
Что означают разные сигналы в самолете?
Один короткий сигнал в самолете означает вызов бортпроводника, два сигнала – достижение высоты 3 тысячи метров, а три сигнала – срочная ситуация. Эти сигналы адресованы не пассажирам – они служат для коммуникации между пилотами и бортпроводниками.
Общий принцип сигналов одинаков для большинства коммерческих рейсов, но детали могут отличаться в зависимости от правил конкретной авиакомпании.
Частые вопросы
Какие самые большие ошибки совершают пассажиры во время полета?
Тиффани Хок отмечает, что пассажиры часто ходят по салону босиком, не тестируют подушку для шеи, пьют недостаточно воды, выбирают неподобающую одежду, не заряжают гаджеты и забывают о важных мелочах, таких как беруши и лосьоны.
Почему важно пить воду во время полета?
Воздух в салоне самолета очень сухой, что способствует быстрой потере влаги организмом. Недостаток воды может ухудшить самочувствие и усилить усталость из-за смены часовых поясов.
Какой тип одежды не стоит носить в самолете и почему?
Не рекомендуется носить белую одежду, поскольку она быстро теряет опрятный вид из-за возможных пятен от еды или контакта с багажом. Лучше выбрать темные цвета, которые являются более практичными в дороге.