Эти ошибки в самолете способны испортить перелет: их делает большинство туристов

Некоторые привычки туристов могут сделать их путешествие более утомительным. Речь идет не только о неудобной одежде, хождении по салону босиком, но и о других ошибках, которых лучше избегать во время полета.

Бывшая бортпроводница и автор туристических материалов Тиффани Хок, которая годами летала международными рейсами, рассказала о самых больших ошибках путешественников, пишет Business Insider. Пассажиры могут ухудшить свой комфорт, даже сами не понимая этого.

Какие ошибки совершают туристы в самолете?

Ходят по салону самолета босиком

Многие пассажиры снимают обувь во время длительных рейсов, чтобы чувствовать себя комфортнее. Однако стюардесса не советует ходить по салону только в носках или босиком.

По ее словам, ковры в самолетах не всегда тщательно очищены, поэтому лучше одеть просто легкие тапочки.

Не тестируют подушку для шеи

U-образные дорожные подушки на самом деле на практике подходят не всем. Бортпроводница рассказала, что неоднократно видела, как пассажиры возили их с собой, а потом не пользовались ими из-за неудобства.

Перед поездкой подушку стоит протестировать дома, чтобы не носить зря лишний объем в ручной клади.

Не пьют воду в самолете

Пассажиры часто пьют меньше воды, чтобы реже вставать в туалет. Однако именно это может ухудшить самочувствие после перелета.

На большой высоте воздух в салоне очень сухой, поэтому организм теряет влагу быстрее. А еще может даже усилиться усталость из-за смены часовых поясов.

Подумайте о том, чтобы взять с собой пустую бутылку с водой и наполнить ее после прохождения контроля безопасности,

– отметила Тиффани Хок.

Одевают неподобающее одежду

Температура в салоне самолета может постоянно меняться. Кому-то может быть холодно, а кому-то жарко, поэтому угодить всем пассажирам трудно.

Именно поэтому для длительных рейсов советуют выбирать многослойную одежду, которую легко снять или одеть, в зависимости от ситуации.



В самолет стоит одевать многослойную одежду / Фото Pinterest

Не заряжают гаджеты

Во время дальних перелетов большинство смотрят фильмы или что-то читают с планшета, но порой розетки в креслах не работают.

Перед посадкой нужно полностью зарядить все устройства, чтобы быть уверенными в том, что у вас не разрядится все очень быстро.

Забывают о важных мелочах

Воздух в салонах самолетов сухой, поэтому стюардесса советует не забывать бальзам для губ, чтобы предотвратить обтрескивание губ, и лосьон, чтобы предотвратить шелушение кожи.

Также возьмите беруши, чтобы заглушить звуки людей, которые жуют, говорят, кашляют и ходят по проходам. Маска для глаз поможет защитить глаза от вспышек света, струящихся через открытые шторы,

– добавила бортпроводница.

В ручную кладь следует также положить зубную щетку или жевательную резинку. Эти вещи пригодятся после длительного перелета.

Употребляют плохую пищу перед полетом

Стюадеса также советует избегать пищи и напитков, которые могут вызвать вздутие живота. На высоте газы расширяются из-за изменения давления, поэтому дискомфорт может усиливаться.

Именно поэтому перед полетом лучше не увлекаться газированными напитками и продуктами, после которых возникает метеоризм.

Какой цвет вещей не стоит одевать в самолет?

Туристы хотят выглядеть стильно в дороге, однако во время долгого перелета – это не всегда уместно, пишет The Mirror.

Путешественница с опытом не советует не одевать белые наряды. По ее словам, такая одежда быстро теряет опрятный вид в дороге. Достаточно лишь случайного пятна от еды или контакта с багажом, чтобы испортить вещь.

В белой одежде вы будете себя очень некомфортно чувствовать. Причиной этому будет желание сохранить чистоту белых вещей, поэтому лучше сделать ставку на темные цвета, в которых будет гораздо удобнее.

Что означают разные сигналы в самолете?

Один короткий сигнал в самолете означает вызов бортпроводника, два сигнала – достижение высоты 3 тысячи метров, а три сигнала – срочная ситуация. Эти сигналы адресованы не пассажирам – они служат для коммуникации между пилотами и бортпроводниками.

Общий принцип сигналов одинаков для большинства коммерческих рейсов, но детали могут отличаться в зависимости от правил конкретной авиакомпании.