Маритоццо, супли и пинца: что туристам стоит попробовать в Риме

Рим для многих туристов это не только исторические достопримечательности, но и настоящий рай для гурманов. Здесь можно попробовать традиционные итальянские блюда, за которыми хочется вернуться снова и снова.

Украинская туристка из Харькова Владимира Владимирова @vladmi_ra рассказала в Threads, что нужно попробовать в итальянской столице. Некоторые местные деликатесы можно найти только в Риме.

По ее словам, еда помогает не только увидеть Рим, но и почувствовать город на вкус. Среди уникальных блюд – нежные маритоццо, необычные суплы из риса и сыра и ароматная пинца, которая напоминает плоскую пиццу.

Какие блюда стоит попробовать в Риме?

"Two sizes" – известная кофейня тирамису известная кофейня тирамису. Есть множество вкусов, а кроме традиционного вкуса уже появилось даже дубайское тирамису.

Маритоццо – римская булочка, которая по вкусу похожа на нашу пасху со взбитыми сливками. Ее можно попробовать в кафе Regoli.

Супли – это такая котлетка из риса и сыром внутри, приготовленная во фритюре. Туристка описала вкус "как суп рассольник" и оценила римское блюдо в 4 из 10 баллов.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Римская пинца – особый вид итальянской фокаччи овальной формы с хрустящей корочкой и мягкой серединой. Эта пинца была изобретена именно в Риме. Девушка посоветовала заведение возле Пантеона, однако такую пинцу можно найти в разных местах.

Мороженое возле фонтана Треви. Туристка отметила, что в Риме мороженое везде очень вкусное, и, кажется, что у местных настоящий культ мороженого, потому что очереди везде, даже не в центре.

Паста Pastaeat – блюдо считается местным фастудом, который готовят сразу при гостях. Есть разные вкусы, а цена пасты составляет 8 евро.

Что стоит увидеть в Риме?

Для тех, кто планирует поездку в Рим Trip my Dream составили список мест, которые обязательно стоит посетить.

В первую пятерку входит амфитеатр Древнего Рима, Римский форум, Ватикан, Пантенон и известный фонтан Де Треви.

Путешественникам также стоит здесь увидеть пьяццу Венецию, Капитолий, Собор Святого Петра, Сикстинскую капеллу и форум Цезаря.

