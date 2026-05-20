От этих вкусов трудно оторваться: гастросочетания Кореи, которые стоит попробовать хотя бы раз

Когда вспоминают Южную Корею, большинство сразу представляет местную кухню. Именно корейские блюда для многих туристов становятся настоящим гастрономическим открытием. Мы же расскажем о самых популярных сочетаниях, которые точно стоит попробовать во время путешествия и которые могут приятно удивить даже привередливых туристов.

Южная Корея – это настоящий рай для гурманов. Если вы планируете путешествие в эту невероятную страну, обычного заказа блюд будет мало. Чтобы по-настоящему раскрыть потенциал корейской кухни и поразить местных, стоит знать традиционные гастрономические сочетания.

Что стоит попробовать туристам в Корее?

Токпокки и Сунде

Это сочетание является королем корейского стрит-фуда, рассказывает BBC. Жевательные рисовые брусочки токпокки в огненном остро-сладком соусе из кочуджана идеально дополняются сунде – традиционной кровяной колбасой с мясом и стеклянной лапшой. Туристы обычно покупают их вместе, чтобы класть кусочки насыщенной колбасы в густой острый соус, что создает невероятный баланс текстур.

Токпокки / фото Википедии

Чимаек (жареная курица и пиво)

Эта комбинация настолько культовая, что получила собственное название: "чи" (курица) и "маек" (пиво). Это классическая корейская закуска под алкоголь. Хрустящая, жирная жареная курица требует легкого, освежающего пива, которое нейтрализует жирность. Обязательным бесплатным дополнением к этому сету всегда есть кубики остро-кислого маринованного редиса.



Чимаек / фото TripAdvisor

Чон и макколли

Это уникальная традиция "дождливого дня". Корейцы верят, что звук жарки на масле блинов чон напоминает шум капель дождя, поэтому в непогоду все пабы заполнены людьми. Жирный, сытный блинчик макают в соевый соус и запивают макколли – слабоалкогольным рисовым вином с легким шипением, которое подают в чайниках и пьют из глубоких пиал.

Макколли / фото Википедии

Гальби и Наенгмьон

Идеальное спасение от жаркого корейского лета. Маринованные и обжаренные на гриле короткие ребрышки галби подают вместе с ледяной холодной лапшой наенгмьон. Контраст между горячим сочным мясом и освежающим бульоном лапши создает невероятный эффект, который прекрасно очищает небо после барбекю. Любители острого могут выбрать вариант наенгмьон без бульона.

Гальби / фото Википедии

Мгновенный рамен и гимбап

Самый популярный, дешевый и быстрый обед, который туристы часто видят в дорамах. Студенты и офисные работники обычно покупают этот набор прямо в круглосуточных магазинах и едят за столиками на улице или в парках у реки Хан. Горячий и острый бульон быстрого рамена идеально дополняет свежий и мягкий ролл гимбап.

Рамен и гимбап / фото Reddit

Корейское барбекю и суп

Ни одно традиционное корейское застолье не считается полноценным без горячего жидкого блюда. Даже, если ваш стол заставлен мясом, листьями салата и десятками закусок банчан, официант обязательно принесет в каменном горшке суп – обычно это густой двенджан чиге или острый кимчи чиге. Его пьют горячим в процессе трапезы, а в конце в остатки супа часто добавляют рис, чтобы получить максимальное удовольствие от ужина.



Корейское барбекю / фото TripAdvisor

Как бюджетно питаться в Корее?

Корейская еда – невероятная. Однако регулярные походы по заведениям могут "влететь в копеечку", особенно если вы любите изысканные рестораны, скучаете по европейской кухне, хотите попробовать абсолютно все или тратите кучу денег на безумные ночные вечеринки. Если вы приехали сюда как студент или турист, ваш бюджет, скорее всего, ограничен. Вот несколько действенных способов бюджетно питаться в Корее от WordPress, чтобы сэкономить деньги на особые дни или яркие ночные развлечения:

Ищите бюджетные ресторанчики

Любое заведение, имеющее в названии слово "kimbap (김밥)", например, Kimbap Chingu (김밥친구) или Kimbap Cheonguk (김밥천국) – предложит вам огромный выбор дешевой и вкусной еды, а не только сами роллы кимбап. Недорогие заведения с лапшой удон, а также места с обеденными сет-меню (점심се트 / 런сет) тоже отличный вариант, а иногда можно встретить места, где готовят только одно блюдо за считанные тысячи вон, например знаменитое тонкацу всего за 3000 вон в заведении Cochon Tonkatsu (꼬숑 돈까스) в районе Синчхон.

Заглядывайте на фуд-корты

Фуд-корты обычно расположены на самых высоких или подвальных этажах большинства супермаркетов и торговых аутлетов, хотя в универмагах они тоже есть, но там цены могут быть выше. Обращайте внимание на зоны самообслуживания в стиле столовых, ведь там предлагают большой ассортимент недорогих и действительно вкусных блюд корейской, японской и китайской кухонь.

Обедайте в университетских столовых

Если вы студент или просто живете недалеко от какого-то университета – студенческие столовые станут для вас отличным и очень дешевым вариантом. Возможно, это и не самая изысканная еда, однако большинство таких столовых предлагают полноценный, хорошо сбалансированный комплексный обед всего за несколько тысяч вон.

Покупайте ланч-боксы

Doshirak – это самая сильная и самая сытная еда, которую можно найти в коробке с рисом, мясом и гарнирами, но в обычных круглосуточных магазинах они часто бывают не слишком вкусными. Гораздо лучшим вариантом являются специализированные ресторанчики ланч-боксов, например Tomato (토마토도시) или Hansot Doshirak (한솥도시락), где обеды стоят даже дешевле магазинных вариантов, а на вкус они значительно свежее.

Если эти вкусные сочетания вдохновили вас на поездку, тогда стоит быть готовыми и к необычным фактам о Корее. Например, в стране Google Maps почти не прокладывает маршруты. Чтобы без проблем добраться из точки А в точку Б, туристам советуют загрузить корейские аналоги Naver Map или KakaoMap. Во многих ресторанах не слишком рады гостям, которые приходят в одиночку.

Одинокого посетителя могут попросить заказать порцию на двоих или даже отказать в обслуживании. А отправляясь на шопинг, обязательно берите с собой паспорт. Во многих магазинах туристам сразу оформляют tax free, поэтому налог высчитывают прямо во время покупки, и товары обходятся дешевле.