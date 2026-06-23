Как ездить по серпантинам и где парковаться: что нужно знать перед арендой автомобиля на Тенерифе

О Тенерифе часто говорят, что это тот остров, куда без автомобиля ехать не стоит. Мол, если вы хотите увидеть всю его красоту, то обязательно нужно арендовать машину. Правда, прежде чем сесть за руль, нужно знать некоторые важные нюансы о дорогах на острове.

Некоторые туристы боятся водить машину на Тенерифе из-за серпантинов, а кто-то – из-за проблем с парковкой. Со ссылкой на @mandry.pzn рассказываем, что нужно знать всем, кто планирует арендовать автомобиль на этом Канарском острове.

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Что нужно знать водителям на Тенерифе?

На Тенерифе действительно очень много серпантинов. Например, дорога к популярной высокогорной деревне Маска или к вулкану Тейде – это бесконечные серпантины. К этому нужно быть готовым и не паниковать. Лучше всего смотреть только на дорогу и не отводить взгляд в пропасть. Для торможения на спусках используйте двигатель, чтобы не перегреть тормоза. Местные водители будут пытаться вас обогнать – дайте им это сделать.

О больших внедорожниках здесь лучше забыть – арендуйте маленький и компактный автомобиль. С ним вам будет проще на узких улочках в Икод-де-лос-Винос или Гарачико. Кроме того, для такого автомобиля легче найти место, где припарковаться.

Дорога к вулкану Тейде / Фото Depositphotos

Как известно, с парковкой на Тенерифе серьезные проблемы. Остров переполнен туристами, поэтому оставить машину возле популярной достопримечательности – задача со звездочкой. Скорее всего, вам придется долго кружить по кругу и в итоге оставить машину где-то далеко.

Также важно припарковать автомобиль в правильном месте. Для этого обращайте внимание на разметку на дороге:

белая линия – парковка бесплатная;

синяя линия – парковка платная. Ищите паркомат;

желтая линия – парковаться запрещено. Эвакуатор очень быстро заберет вашу машину.

Если вы краем глаза заметили свободное место прямо в центре, то, скорее всего, там есть какой-то подвох. Лучше не тратьте время, а сразу езжайте на подземную парковку.

На севере Тенерифе очень часто может возникнуть внезапный туман. Всего за секунду видимость падает до 2 метров. В такой ситуации включайте противотуманные фары, снижайте скорость и наслаждайтесь мистической атмосферой.

Что касается расходов на топливо, можете не переживать – оно здесь дешевле, чем на материке. Например, поездки на то же расстояние по испанскому региону Коста-дель-Соль обойдутся дороже, чем на Тенерифе.

Главный секрет вождения на Тенерифе – не бойтесь свернуть не туда. Лучшие виды на Тенерифе открываются именно там, куда вас случайно привел навигатор.

Можно ли увидеть Тенерифе без автомобиля?

Ранее туристка из Украины Елена Литвин рассказала 24 Каналу, как путешествовала по острову без автомобиля. По словам девушки, она посетила все основные туристические достопримечательности Тенерифе благодаря общественному транспорту и организованным турам от GetYourGuide. Это было довольно удобно, ведь украинке не приходилось беспокоиться о серпантинах и парковке. Кроме того, проездной на транспорт позволяет существенно сэкономить.