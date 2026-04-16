Эти вещи у вас точно конфискуют на круизе – и вот почему

При планировании круизного путешествия важно учитывать не только маршрут и развлечения на борту, но и строгие правила перевозки вещей. Многие предметы, которые кажутся вполне привычными в повседневной жизни могут быть запрещены из-за требований безопасности.

Планируя летнее путешествие на круизном лайнере, важно заранее ознакомиться с правилами перевозки вещей, чтобы избежать конфискации и лишних расходов. Об этом напоминают эксперты туристической отрасли, которые выделили самые распространенные предметы, что запрещено или нежелательно брать на борт, рассказывает Express.

Какие вещи стоит оставить дома перед отпуском на лайнере?

Среди них – алкоголь. Хотя некоторые круизные компании позволяют ограниченное количество (обычно одну бутылку вина или шампанского), за употребление собственного алкоголя на борту часто взимают дополнительные сборы, поэтому путешественникам советуют пользоваться напитками, доступными на лайнере.

Еще один запрещенный пункт утюги и отпариватели. Из-за риска воспламенения их обычно не позволяют брать на борт, хотя на самих лайнерах часто доступны альтернативы для пассажиров. Также под запретом свечи из-за пожарной опасности. Бортовой персонал конфискует такие вещи во время проверки багажа. Отдельно эксперт обращает внимание на CBD-продукты.

Из-за различных законов в странах, где останавливаются круизные суда, их запрещено брать на борт, даже если они легальны в стране проживания пассажира. Кроме того, туристам стоит помнить, что домашние животные, как правило, не допускаются на круизные суда. Исключение составляют лишь служебные собаки-поводыри, которые обеспечивают медицинскую помощь пассажирам.

Если вы планируете украсить свою каюту букетом цветов или комнатным растением, стоит пересмотреть это решение. На большинство круизных лайнеров такие предметы также запрещено брать на борт, ведь они могут переносить пыльцу, семян или растительные болезни, которые представляют риск для экосистем как самого судна, так и портов, куда оно заходит.

Эксперты советуют внимательно проверять правила каждой круизной компании перед поездкой, чтобы избежать неприятных ситуаций во время посадки на лайнер.

