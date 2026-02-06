Между ледников и пингвинов: где расположен самый южный бар в мире, который обожают украинцы
- Самый южный бар в мире "Фарадей" расположен в Антарктиде.
- Бар известен своей настойкой "Вернадовка" и традицией бесплатного угощения женщин, которые оставляют бармену предмет своего нижнего белья.
Самый южный бар в мире работает там, где за окнами можно увидеть ледники, пингвинов и бескрайний океан. Что самое интересное, принадлежит этот уникальный бар украинцам. А все потому, что он расположен на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".
Говорится об известном на весь мир баре "Фарадей". К Международному дню бармена 24 Канал рассказывает все, что известно об этом уникальном месте.
Что известно о самом южном баре в мире?
Как указано в Википедии, бар построили еще в те времена, когда станция принадлежала Великобритании. После строительства станции рабочим было жалко выбрасывать значительные остатки древесины, поэтому они вручную сделали маленький бар в английском стиле. В 1996 году станцию и бар передали Украине. Кстати, бар называется "Фарадей", поскольку таким было название станции в те времена, когда она принадлежала англичанам.
Бар расположен в небольшой комнате и имеет 3 столика и 7 мест для посетителей. Фирменный напиток – настойка "Вернадовка", создана на собранном полярниками самогонном аппарате. Также можно заказать вино и пиво.
По традиции женщин в баре угощают бесплатно, если они дарят бармену предмет своего нижнего белья. За стойкой бара собралась уже целая коллекция из бюстгальтеров.
Коллекция бармена в баре "Фарадей" / Фото V.Zurfluh
В выходные полярники приходят в бар, чтобы отдохнуть и поиграть в бильярд или дартс. Кроме украинцев, "Фарадей" посещают и туристы, которые привозят с собой сувениры со всего мира. Именно эти маленькие безделушки формируют интерьер бара. На самом деле украинский бар очень популярен среди участников антарктических круизов – только за 2018 год его посетили 4 тысячи туристов.
Обратите внимание! Как пишет Daily Mail, бар на станции "Академик Вернадский" в 2017 году попал в книгу Straight Up Джоэля Харрисона и Нейла Ридли о самых оригинальных барах мира. Британские эксперты назвали его "самым экстремальным баром".
Посетители в баре на станции "Академик Вернадский" / Фото Aatlasobscura
Что интересного увидеть возле украинской станции в Антарктиде?
Мало кто знает, что в мире существует еще один Киев и он очень отличается от столицы Украины. Это – полуостров Киев, который расположен возле "Академика Вердандского". Он лежит в пределах Земли Грэма, имеет овальную форму и полностью покрыт льдом. Люди в этом Киеве не живут, но зато есть много пингвинов.
Также возле станции есть часовня святого Владимира – самое южное православное культовое сооружение. А в 2023 году для полярников создали инсталляцию "Дом. Воспоминания", которая символизирует украинскую хату и напоминает им о доме.
Частые вопросы
Что известно о баре "Фарадей" и где он расположен?
Бар "Фарадей" – это самый южный бар в мире, расположенный на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Он был построен еще тогда, когда станция принадлежала Великобритании, и впоследствии передан Украине.
Какие особенности имеет бар "Фарадей"?
Бар "Фарадей" имеет три столика и семь мест для посетителей. Фирменный напиток - настойка "Вернадовка", созданная на собранном полярниками самогонном аппарате. Женщин угощают бесплатно, если они дарят бармену предмет своего нижнего белья.
Почему бар "Фарадей" популярен среди туристов?
Бар "Фарадей" популярен среди участников антарктических круизов. В 2018 году его посетили 4 тысячи туристов, которые привозят сувениры со всего мира. Бар также попал в книгу о самых оригинальных барах мира и назван "самым экстремальным баром в мире".
