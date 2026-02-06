Между ледников и пингвинов: где расположен самый южный бар в мире, который обожают украинцы

Самый южный бар в мире работает там, где за окнами можно увидеть ледники, пингвинов и бескрайний океан. Что самое интересное, принадлежит этот уникальный бар украинцам. А все потому, что он расположен на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Говорится об известном на весь мир баре "Фарадей". К Международному дню бармена 24 Канал рассказывает все, что известно об этом уникальном месте.

Что известно о самом южном баре в мире?

Как указано в Википедии, бар построили еще в те времена, когда станция принадлежала Великобритании. После строительства станции рабочим было жалко выбрасывать значительные остатки древесины, поэтому они вручную сделали маленький бар в английском стиле. В 1996 году станцию и бар передали Украине. Кстати, бар называется "Фарадей", поскольку таким было название станции в те времена, когда она принадлежала англичанам.

Бар расположен в небольшой комнате и имеет 3 столика и 7 мест для посетителей. Фирменный напиток – настойка "Вернадовка", создана на собранном полярниками самогонном аппарате. Также можно заказать вино и пиво.

По традиции женщин в баре угощают бесплатно, если они дарят бармену предмет своего нижнего белья. За стойкой бара собралась уже целая коллекция из бюстгальтеров.



Коллекция бармена в баре "Фарадей" / Фото V.Zurfluh

В выходные полярники приходят в бар, чтобы отдохнуть и поиграть в бильярд или дартс. Кроме украинцев, "Фарадей" посещают и туристы, которые привозят с собой сувениры со всего мира. Именно эти маленькие безделушки формируют интерьер бара. На самом деле украинский бар очень популярен среди участников антарктических круизов – только за 2018 год его посетили 4 тысячи туристов.

Обратите внимание! Как пишет Daily Mail, бар на станции "Академик Вернадский" в 2017 году попал в книгу Straight Up Джоэля Харрисона и Нейла Ридли о самых оригинальных барах мира. Британские эксперты назвали его "самым экстремальным баром".



Посетители в баре на станции "Академик Вернадский" / Фото Aatlasobscura

Что интересного увидеть возле украинской станции в Антарктиде?

Мало кто знает, что в мире существует еще один Киев и он очень отличается от столицы Украины. Это – полуостров Киев, который расположен возле "Академика Вердандского". Он лежит в пределах Земли Грэма, имеет овальную форму и полностью покрыт льдом. Люди в этом Киеве не живут, но зато есть много пингвинов.

Также возле станции есть часовня святого Владимира – самое южное православное культовое сооружение. А в 2023 году для полярников создали инсталляцию "Дом. Воспоминания", которая символизирует украинскую хату и напоминает им о доме.