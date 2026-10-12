Монастыри на скалах и замки у моря: 15 уголков Греции, которые стоит увидеть туристам
Греция – это не только популярные острова и отдых на пляжах. В стране есть города со средневековыми замками, старинными портами, монастырями на скалах и горными озерами.
Издание Travel + Leisure опубликовало подборку из 15 греческих городов, которые стоит посетить во время путешествия по стране.
Какие города Греции стоит увидеть туристам?
- Родос
Город Родос на одноименном острове сочетает современный городской ритм со средневековой архитектурой. Здесь стоит прогуляться по улице Рыцарей, одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых улиц в мире, и посетить археологический музей, расположенный в бывшем госпитале рыцарей. Также туристы могут исследовать старый еврейский квартал и увидеть коллекцию редких исламских текстов в библиотеке Хафиза Ахмеда-аги.
- Кавала
Портовый город на севере Эгейского побережья привлекает пляжами, панорамными видами и историческими достопримечательностями. Одна из главных достопримечательностей Кавалы – акведук длиной почти 305 метров, построенный в XVI веке. Также здесь можно посетить городской Акрополь, а в период с июня по сентябрь – побывать в грязевых купальнях Кринидис.
- Ханья
Ханья расположена на острове Крит и известна венецианской гаванью и живописным Старым городом. На ее улицах соединились греческие, турецкие и венецианские архитектурные традиции. Путешественникам рекомендуют посетить морской музей Крита, прогуляться по местным бутикам и обратить внимание на кожаные изделия, которыми славится город.
- Нафплион
Этот приморский город на востоке Пелопоннеса идеально подходит для неспешных прогулок среди старинной архитектуры. На лодке можно добраться до знаменитого замка Бурджи. Для прогулки у моря подойдет набережная, которая ведет от гавани мимо маяка к пляжу Арванитиа.
- Корфу-таун
Старый город Керкиры, также известный как Корфу-таун, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно осмотреть крепости, посетить центральный рынок и прогуляться по площади Спианада – самой большой площади Греции. Особенно живописным считается квартал Кампиелло с его старинными улочками.
- Афины
Греческая столица заслуживает отдельного путешествия, даже если у туриста есть всего один день. Главная достопримечательность города – это Акрополь с многовековой историей. Также Афины предлагают и современные культурные развлечения: можно посетить национальный музей современного искусства, а вечером отправиться в район Гази, известный ночными клубами.
- Салоники
В историческом центре города сохранились сооружения, связанные с дворцовым комплексом римского императора Галерия. Узнать больше о прошлом города можно в музее византийской культуры и археологическом музее. Завершить прогулку можно дегустацией местных блюд и вин.
- Кастория
Город расположен на берегу озера Орестиада между горами Граммос и Вици. Это направление для тех, кто хочет отдохнуть на лоне природы и увидеть другую Грецию, вдали от шумных курортов. Здесь можно покататься на лодке или отправиться на велосипедную прогулку вдоль озера.
- Янина
Янина расположена у озера Памвотида на северо-западе Греции. Город привлекает природными пейзажами, византийским замком, историческим центром и оживленными кварталами. Кроме того, отсюда удобно добираться до горных деревень Мецово и Загорохория, известных живописными пейзажами.
- Каламата
Каламата на Пелопоннесе известна производством оливок и подходит для сочетания городских прогулок с пляжным отдыхом. Здесь можно осмотреть средневековый замок, посетить Галерею современного греческого искусства и провести время на главном галечном пляже. Также туристам предлагают экскурсии по оливковым рощам.
- Каламбака
Город в центральной Греции известен пейзажами Метеоров – скальных образований с монастырями на вершинах, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда удобно отправляться на экскурсии в монастыри, история которых уходит корнями как минимум в XI век. Также можно посетить музей естествознания Метеоров с музеем грибов или побывать на дегустации вин в местных виноградниках.
- Лариса
Лариса, расположенная в центральной части страны, позволяет познакомиться с повседневной жизнью Греции и ее древней историей. Среди главных достопримечательностей – античный театр и руины древнего поселения, рядом с которыми работают рестораны с видом на исторические развалины.
- Коринф
Примерно в часе езды от Афин расположен Коринф, известный античными руинами храма Аполлона и крепостью Акрокоринф. Отдельного внимания заслуживает Коринфский канал длиной около 6,4 километра, строительство которого завершилось в XIX веке. За судами, проходящими по каналу, можно наблюдать со смотрового моста, а любители экстрима могут попробовать банджи-джампинг.
- Пирей
Портовый город недалеко от Афин является важным пунктом для туристов, отправляющихся на греческие острова на паромах. Однако здесь стоит задержаться и перед посадкой на судно. Можно посетить Греческий морской музей, посвященный морскому наследию страны, прогуляться у гавани и пообедать в местных ресторанах.
- Патры
Патры на западе Греции – это университетский портовый город с активной ночной жизнью. На пешеходной улице Рига Фереу работают заведения, где можно попробовать греческие блюда. Среди главных достопримечательностей – собор Святого Андрея с одним из самых больших куполов на Балканах. Также туристам рекомендуют посетить археологический музей Патр, где собраны находки доисторических времен.