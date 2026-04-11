Не просто лежать на пляже: что делать на Маврикии, чтобы провести незабываемый отпуск
- На Маврикии можно полететь на вертолете, чтобы увидеть оптическую иллюзию подводного водопада, или посетить экопарк La Vanille Nature Park, где живут гигантские черепахи, крокодилы и лемуры.
- Туристы могут насладиться завтраком рядом с жирафами в парке Казела, принять участие в сафари и тому подобное.
Маврикий – это настоящий тропический рай посреди Индийского океана. Многие туристы ошибочно полагают, что здесь, кроме того, чтобы лежать на пляже и отдыхать в отеле, больше нечем заняться. Однако это далеко не так. Маврикий – настоящая жемчужина, у которой точно есть чем удивить.
Турагентка Виктория, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @vika_poihaly, рассказала, что делать на Маврикии, если вы не любите просто лежать на пляже.
Не только пляжный отдых: чем заняться на Маврикии?
Полет на вертолете. Маврикий славится своим подводным водопадом – оптической иллюзией, созданной намывом песка и ила, которые стекаются в глубокую океаническую пропасть. То есть это не настоящий водопад, а игра теней, которая на него похожа. Увидеть это чудо природы можно с воздуха, а потому здесь устраивают экскурсии для туристов на вертолете.
По словам Виктории, вид стоит каждой секунды полета и его уже невозможно забыть.
К слову, цена такой экскурсии на GetYourGuide стоит от 11 до 71 тысячи в зависимости от продолжительности полета.
Поездка в La Vanille Nature Park. Это экопарк в тропическом лесу, где можно почесать за ушком гигантскую черепаху, которой уже более 100 лет. Увидеть крокодилов, лемуров и других животных. Как указано на официальном сайте парка, входной билет стоит всего 170 гривен.
Завтрак с жирафами. В Национальном парке Казела туристы могут забронировать завтрак рядом с жирафами. Эти удивительные животные будут находиться всего в нескольких сантиметрах от вас, но за забором.
На Маврикии можно забронировать завтрак с жирафами: видео
Поездка в СаѕеІа. В этом парке можно почувствовать атмосферу настоящей Африки. Для посетителей предлагают сафари и много других развлечений. На территории гуляют зебры, страусы, львы и тому подобное.
Почувствовать экстрим в Tulawaka. Это парк аттракционов прямо посреди джунглей. После спокойного отдыха на пляже экстремальные горки будут еще интереснее.
Увидеть кашалотов в открытом океане. По словам Виктории, официально за ними можно только наблюдать, но часто гиды позволяют поплавать рядом.
Поехать на мыс Гри-Гри. Это дикое и очень живописное место расположено в самой южной точке острова. Мыс славится крутыми скалами и мощными волнами, которые бьются о берег из-за отсутствия кораллового рифа.
Украинка рассказала, чем стоит заняться на Маврикии: видео
