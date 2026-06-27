Если увидели медвежонка в лесу: почему эта будто бы милая встреча на самом деле смертельно опасна

Во время обычной прогулки по лесу туристы могут заметить медвежат. Но радоваться здесь не стоит – на самом деле такая встреча опасна и грозит трагическим исходом.

Поэтому следует знать, какие именно правильные действия помогут спасти ситуацию. 24 Канал поговорил об этом с директором Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорем Антаховичем.

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Почему пушистые медвежата становятся смертельной ловушкой для туристов?

Встреча с крошечными медвежатами в лесу кажется милым приключением, однако на самом деле это смертельная опасность. Если вы заметили медвежат, ваша первая реакция должна быть молниеносной и решительной, ведь разъяренная вероятной угрозой для своего детёныша медведица-мать всегда рядом.

Многие туристы, увидев медвежат, испытывают умиление и тянутся за телефонами, чтобы сделать яркое селфи или снять милое видео. Однако специалисты предостерегают от такой легкомысленности.

Дело в том, что встреча с медвежатами – это стопроцентная беда для человека, потому что в очень редких случаях медвежата – будь то один или два – брошены мамой, одиноки и так далее. Как правило, если вы видите медвежат, то где-то рядом находится их мама. И их мама очень ревностно их оберегает,

– подчеркивает Игорь Антахович.

Медведица может отойти от детей в поисках пищи буквально на несколько метров и временно упустить малышей из поля зрения, но она всегда рядом. При малейшем подозрении на опасность для своего потомства мать атакует мгновенно и безжалостно.

Именно поэтому приближаться к медвежатам, пытаться их погладить, сфотографировать или покормить – это стопроцентный риск для жизни. А значит, делать этого нельзя ни в коем случае.

Медведица с медвежонком в лесу: смотрите видео babycardukraine

Интересно знать. Бурые медведи зимой впадают не в классическую глубокую спячку, а в состояние оцепенения. Температура их тела снижается лишь на несколько градусов, сердцебиение существенно замедляется, однако медведи сохраняют мышечную силу.

Что следует делать при встрече с медведем или медвежонком?

Главное правило путешествий по Карпатам озвучил Игорь Антахович: "Мы гости на этой территории, а не хозяева. И поэтому нужно вести себя так, чтобы не беспокоить хозяев лишний раз". Другими словами, следует стараться ходить по туристическим маршрутам, иметь точную карту, а также доступ к информации для туристов о том, где лучше пройти, чтобы не встретиться с хищником.

Я бы советовал в принципе не находиться в тех местностях, где вы знаете, что потенциально может быть медведь… Это огромное животное, не просто потенциально, а реально опасное для человека,

– отметил Антахович.

Если же встречи избежать не удалось, нужно приложить максимум усилий, чтобы медведь вас не заметил, и медленно отступать на безопасное расстояние. "Если вы уже попали ему на глаза, то в большинстве случаев всё-таки придётся бежать, искать какие-то способы спасения", – подытожил эксперт.

Где в Украине можно безопасно увидеть бурых медведей?

Планируя путешествие в горные массивы, важно помнить, что единственным регионом Украины, где бурые медведи обитают в дикой природе, остаются Карпаты. Чаще всего хищники встречаются в лесах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, особенно в местах произрастания диких ягод и орехов.

А для тех, кто хочет увидеть этих величественных животных без малейшего риска для жизни, существуют специализированные безопасные места. Отличным вариантом для семейных выходных является уникальный реабилитационный центр "Домажир" на Львовщине. Здесь спасенные из неволи медведи проходят реабилитацию в условиях, максимально приближенных к природным, а посетители могут безопасно наблюдать за их жизнью.