Не совершайте одну ошибку: как действовать, если отель хочет заселить вас в худший номер

Даже тщательно спланированный отпуск может начаться с неприятного сюрприза, если после заселения окажется, что номер в отеле совсем не соответствует ожиданиям или тому, что было забронировано. Неудачный вид из окна, шум, грязь или неисправности – далеко не все проблемы, с которыми могут столкнуться туристы. К счастью, во многих случаях ситуацию можно исправить.

Негативные ситуации в отелях – нередкость. Часто персонал может предложить туристам значительно худший номер, чем они бронировали. Но если знать свои права и правильно действовать с первых минут, то ситуация точно разрешится. Подробнее об этом рассказала туристический агент @ira_hottout3.

Читайте также Как сэкономить деньги во время семейного путешествия с детьми: 6 действенных советов

Как действовать, если вам предлагают плохой номер?

По словам турагентки, в отелях Египта и Турции туристов часто пытаются заселить в худшие номера. Поэтому первое, что надо сделать, если вы оказались в такой ситуации, это показать свой ваучер на тур работникам рецепции. Там будет указано, какой именно тип номера вы оплатили, а на сайте можно даже показать фото этого номера.

Далее можно позвонить местному гиду, номер телефона которого также указан в ваучере. Именно он должен помочь решить проблему.

И самое важное, что точно не надо делать – это сразу заселяться в номер. Оставьте чемоданы на рецепции и сначала просто пойдите осмотреть номер. Если он вас не устраивает – не заселяйтесь. Так будет значительно проще добиться нового номера, чем если вы уже распакуете чемоданы в том, который вам не подошел.

То же касается ситуаций, когда в номере не работает кондиционер, сломанная кровать или много грязи – не заселяйтесь до решения вопроса.

Если же вы бронировали отель не через турагента, а самостоятельно через Booking и работники отказываются идти вам на встречу, то позвоните в службу поддержки сервиса.

Как правильно выбрать отель для отпуска?

Ранее турагентки Екатерина Козлова и Елена Матвияс рассказали в интервью 24 Каналу, как выбрать хороший отель, если вы собрались в отпуск. В первую очередь, они не советуют слепо верить отзывам, особенно, если они очень эмоциональные и без конкретики. Например, отзывы вроде "Это лучший отель на земле" или "Это был ад" не несут никакой пользы.

На сайте отеля можно проверить год, в котором он открылся или когда произошла реновация. Если отель давно не обновлялся, то есть большая вероятность, что номера и территория уже изрядно уничтожены.

Также можно открыть Google-карты и "погулять" возле отеля, чтобы увидеть пляжи и инфраструктуру.