Как пережить полет без дискомфорта в ушах: проверенные советы от украинцев
- Боль в ушах во время полета возникает из-за перепадов атмосферного давления, и можно уменьшить дискомфорт с помощью маневра Вальсальвы, жвачки, зевоты или наушников.
- Рекомендуется избегать сна во время взлета и посадки, чтобы помочь организму выровнять давление из-за частого глотания или зевоты.
Боль в ушах во время полета одна из самых распространенных проблем в самолете. Это происходит из-за резких перепадов давления, когда организм не успевает быстро его выровнять. Именно поэтому пассажиры делятся различными простыми способами, которые помогают легче перенести этот дискомфорт.
Многие люди во время взлета и посадки сталкиваются с резкой болью или сильным закладыванием в ушах. Это происходит из-за перепадов атмосферного давления, когда организм не успевает быстро его выровнять. Ниже собраны самые распространенные советы, которые помогают уменьшить дискомфорт во время полета, которые рассказали украинцы на платформе тредс.
Что делать, если болят уши в самолете?
- Маневр Вальсальвы (самый эффективный способ)
Глубоко вдохните, зажмите нос, закройте рот и осторожно выдохните через нос. Это помогает выровнять давление в среднем ухе.
- Жвачка, конфеты или леденцы
Во время взлета и посадки постоянно что-то жуйте или сосите. Это стимулирует глотание и естественное выравнивание давления.
- Зевота и имитация глотания
Широко зевайте или делайте движения, будто глотаете. Это простой способ уменьшить заложенность.
- Наушники или беруши
Наушники с шумоподавлением или специальные беруши могут уменьшить дискомфорт и ощущение давления.
- Питье воды маленькими глотками
Регулярное глотание помогает активировать работу слуховой трубы.
Также стоит избегать сна во время взлета и посадки, ведь в этот момент в самолете быстро меняется давление, объясняют на платформе Quora. Наши уши должны сами выравнивать это давление через специальный канал, но для этого нужно часто глотать, зевать или двигать челюстью.
Когда человек спит, он этого не делает, поэтому давление не успевает выровняться и может появиться сильное закладывание или даже боль в ушах. Именно поэтому лучше не спать во время этих этапов полета, чтобы помочь организму легче перенести перепады давления.
Частые вопросы
Почему во время взлета и посадки в самолете может болеть ухо?
Боль или закладывание в ушах во время взлета и посадки возникает из-за перепадов атмосферного давления – организм не успевает быстро выровнять давление в среднем ухе.
Какие методы могут помочь уменьшить дискомфорт в ушах во время полета?
Существует несколько методов для уменьшения дискомфорта в ушах во время полета: маневр Вальсальвы, жевание жвачки или леденцов, зевота и имитация глотания, использование наушников или берушей, а также питье воды маленькими глотками.
Почему не рекомендуется спать во время взлета и посадки?
Во время взлета и посадки в самолете быстро меняется давление, и уши должны сами выравнивать это давление через специальный канал – часто глотая, зевая или двигая челюстью. Когда человек спит, он этого не делает, поэтому давление не успевает выровняться, что может вызвать закладывание или боль в ушах.