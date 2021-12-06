Черногория ужесточила требования въезда для туристов: что изменилось
Источник:Посольство Украины в Черногории
Черногория ужесточила требования к въезду привитых от коронавируса путешественников. Вакцинированным туристам придется учитывать новый срок действия своего COVID-сертификата.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Черногории. Рассказываем, что следует учесть, планируя путешествие в эту страну.
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В сообщении говорится, что с начала декабря страна сократила срок действия сертификатов COVID для туристов.
Обращаем внимание, что с 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации возможен при условии, что полная вакцинация осуществлена не позднее 6 месяцев до момента въезда.
Остальные условия въезда остаются в силе.
Въезд в Черногорию для туристов
Въезд в Черногорию разрешен только при наличии одного из следующих документов:
- Подтверждение, что человек был полностью вакцинирован против COVID-19. Полная вакцинация должна быть осуществлена не ранее 14 дней и не позднее 6 месяцев до въезда в Черногорию.
- Негативный ПЦР-тест действует 72 часов с момента получения.
- Положительный ПЦР-тест старше 10 дней, но не старше 6 месяцев с даты получения такого теста.
- Негативный быстрый тест на антиген не старше 48 часов до момента въезда в Черногорию.
Внутренние ограничения в стране
Следует отметить, что сейчас в стране действуют внутренние ограничения. В частности, речь идет об обязательной проверке документов о вакцинации для посещения торговых и бизнес-центров, супермаркетов, магазинов непродовольственных товаров, спортивных мероприятий и других частных торжеств.
COVID-19 в Черногории: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 6 декабря 2021 г. в Черногории выявлено 158 623 случаев заражения коронавирусом.
- К сожалению, из них 2331 летальных;
- В то же время 154 233 человека побороли болезнь.