Черногория в разгар курортного сезона усилила карантинные ограничения

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Черногории вводят жесткие карантинные ограничения. В стране существенно возросло количество случаев заражения COVID-19 из-за индийского штамма Дельта.

В Черногории ужесточили карантин

Ранее под запрет попали музыкальные фестивали, вечеринки и другие массовые мероприятия в помещениях. Отныне ограничения коснулись и ночных заведений.

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Дискотеки смогут возобновить работу со 2 августа, однако их посещать позволят только тем, кто получил хотя бы одну прививку против коронавируса.

Другие развлекательные заведения можно посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболел COVID-19 в течение последнего полугода.

Ситуация с коронавирусом в Черногории

В Черногории с начала пандемии зафиксировали 101 тысячу случаев COVID-19.

Победить смертельную инфекцию удалось более чем 98 тысячам граждан.

От осложнений коронавирусной болезни умерли более 1,6 тысячи пациентов.