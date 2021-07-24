Черногория в разгар курортного сезона усилила карантинные ограничения

24 июля 2021 , 18:02
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Источник:

Институт общественного здоровья Черногории

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Черногории вводят жесткие карантинные ограничения. В стране существенно возросло количество случаев заражения COVID-19 из-за индийского штамма Дельта.

В Черногории ужесточили карантин

Ранее под запрет попали музыкальные фестивали, вечеринки и другие массовые мероприятия в помещениях. Отныне ограничения коснулись и ночных заведений.

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Дискотеки смогут возобновить работу со 2 августа, однако их посещать позволят только тем, кто получил хотя бы одну прививку против коронавируса.

  • Другие развлекательные заведения можно посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболел COVID-19 в течение последнего полугода.
Обратите внимание! Весной Черногория ослабила противоэпидемические меры на период с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

Ситуация с коронавирусом в Черногории

  • В Черногории с начала пандемии зафиксировали 101 тысячу случаев COVID-19.
  • Победить смертельную инфекцию удалось более чем 98 тысячам граждан.
  • От осложнений коронавирусной болезни умерли более 1,6 тысячи пациентов.
Автор: Олег Васьків