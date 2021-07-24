В Черногории ужесточили карантин

Ранее под запрет попали музыкальные фестивали, вечеринки и другие массовые мероприятия в помещениях. Отныне ограничения коснулись и ночных заведений.

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Дискотеки смогут возобновить работу со 2 августа, однако их посещать позволят только тем, кто получил хотя бы одну прививку против коронавируса.

Другие развлекательные заведения можно посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболел COVID-19 в течение последнего полугода.

Обратите внимание! Весной Черногория ослабила противоэпидемические меры на период с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

Ситуация с коронавирусом в Черногории