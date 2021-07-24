У Чорногорії посилили карантин
Раніше під заборону потрапили музичні фестивалі, вечірки та інші масові заходи у приміщеннях. Відтепер під обмеження зачепили й нічні заклади.
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Дискотеки зможуть відновити роботу з 2 серпня, однак їх відвідувати дозволять тільки тим, хто отримав хоча б одне щеплення проти коронавірусу.
- Інші розважальні заклади можна відвідувати за наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що перехворів COVID-19 протягом останніх пів року.
Ситуація з коронавірусом у Чорногорії
- У Чорногорії з початку пандемії зафіксували 101 тисячу випадків COVID-19.
- Перемогти смертельну інфекцію вдалося понад 98 тисячам громадян.
- Від ускладнень коронавірусної хвороби померли понад 1,6 тисячі пацієнтів.