У Чорногорії посилили карантин

Раніше під заборону потрапили музичні фестивалі, вечірки та інші масові заходи у приміщеннях. Відтепер під обмеження зачепили й нічні заклади.

Читайте також З'явилися нові дані про небезпеку штаму коронавірусу Дельта

Дискотеки зможуть відновити роботу з 2 серпня, однак їх відвідувати дозволять тільки тим, хто отримав хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Інші розважальні заклади можна відвідувати за наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що перехворів COVID-19 протягом останніх пів року.

Зверніть увагу! Весною Чорногорія послабила протиепідемічні заходи на період з 1 квітня до 31 жовтня 2021 року.

Ситуація з коронавірусом у Чорногорії