В Черногории экстренно закрывают дискотеки и ночные клубы: причина ограничений
Источник:RTCG
Из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации правительство Черногории закрывает дискотеки и клубы. Ограничения будут действовать как минимум до 2 августа.
Также запрещены все вечеринки, музыкальные фестивали и другие развлекательные мероприятия как в помещениях, так и на свежем воздухе. После 2 августа планируют смягчить эти ограничения.
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Что известно об ограничениях
До 2 августа в Черногории вечерние развлечения отменяются. После того развлекательные мероприятия проводить. Но только для тех, кто получил менее 1 дозу вакцины, имеет отрицательный тест ПЦР или справку о том, что болел коронавируса в последние 180 дней. При этом быстрый тест на антитела или на антиген принимать не будут.
На летних террасах баров и ресторанов исполнители живой музыки должны соблюдать все эпидемиологических норм и исполнять композиции исключительно до полуночи.
Напоминаем, что Закон о защите населения от инфекционных болезней имеет правовую основу закрыть заведения, нарушающих меры, от 3 до 30 дней,
– заявил директор Института общественного здоровья Игорь Галич.
В Управлении инспекционных дел отметили, что отныне контролировать соблюдение ограничительных мер. Основное внимание будет уделяться том, завершают исполнение музыки в 12:00, соблюдаются дистанции и носят работники предприятий общественного питания маски.
Игорь Галич отметил, что в последнее время 153 туриста получили положительный тест на коронавирус. Чаще болеют молодые и вакцинированные люди до 29 лет. Самая сложная ситуация с заболеваемостью в Будве.