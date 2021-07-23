Также запрещены все вечеринки, музыкальные фестивали и другие развлекательные мероприятия как в помещениях, так и на свежем воздухе. После 2 августа планируют смягчить эти ограничения.

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Что известно об ограничениях

До 2 августа в Черногории вечерние развлечения отменяются. После того развлекательные мероприятия проводить. Но только для тех, кто получил менее 1 дозу вакцины, имеет отрицательный тест ПЦР или справку о том, что болел коронавируса в последние 180 дней. При этом быстрый тест на антитела или на антиген принимать не будут.

На летних террасах баров и ресторанов исполнители живой музыки должны соблюдать все эпидемиологических норм и исполнять композиции исключительно до полуночи.

Напоминаем, что Закон о защите населения от инфекционных болезней имеет правовую основу закрыть заведения, нарушающих меры, от 3 до 30 дней,

– заявил директор Института общественного здоровья Игорь Галич.

В Управлении инспекционных дел отметили, что отныне контролировать соблюдение ограничительных мер. Основное внимание будет уделяться том, завершают исполнение музыки в 12:00, соблюдаются дистанции и носят работники предприятий общественного питания маски.

Игорь Галич отметил, что в последнее время 153 туриста получили положительный тест на коронавирус. Чаще болеют молодые и вакцинированные люди до 29 лет. Самая сложная ситуация с заболеваемостью в Будве.