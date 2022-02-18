Новость сообщил Ярослав Емельяненко – глава Ассоциации чернобыльских туроператоров, директор агентства "Чернобыль тур". Он назвал официальную причину такого решения.

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Только что сообщили, что с 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины",

– заявил Емельяненко.

В то же время, он подчеркнул, что такое решение может быть связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью.

Емельяненко выразил надежду, что ограничение вскоре будет отменено. Чернобыльский туризм для стран мира – один из знаковых маркеров стабильности Украины.

Примите во внимание! В 2021 году в Украине была создана онлайн-платформа "Чорнобиль. Подорож". Каждый желающий может совершить виртуальное путешествие по Чернобыльской зоне отчуждения.

Туристов стало больше после сериала HBO

В Государственном агентстве развития туризма рассказали, что после мини-сериала "Чернобыль" от HBO туристов в Чернобыльской зоне стало больше.

Львиную долю туристов составляют иностранцы.

По словам главы ГАРТ, о Чернобыле снова широко заговорили, и сегодня это шанс переосмысления.

Пост Емельяненко:

Только что сообщили, что с 19.02 Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок.

Официальная причина озвучивается как "технические причины". Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью. В последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетили многие украинцы и иностранные туристы, в том числе находящиеся на территории Украины по личным причинам или в связи с работой, и журналистов. Взвесив всю имеющуюся информацию, эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности – в Чернобыльскую зону.

В данных условиях мы понимаем заботу о безопасности украинцев и иностранных гостей. Но принимая во внимание то, что современные технические средства позволяют в реальном времени видеть любые перемещения вооруженных сил всех сторон и быстро на них реагировать, а также отсутствие рекомендаций от власти покинуть Киев, надеемся, что запрет на посещение Чернобыля уже скоро будет отменен. Это будет способствовать нормализации ситуации, особенно учитывая окончание военных учений на территории Беларуси 20 февраля.