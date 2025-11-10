Скидки, которые стоит не упустить: на чем могут сэкономить туристы в Черную пятницу
- На Черную пятницу 2025 скидки на проживание в отелях в Украине составляют 20 – 30 %, а на международном уровне могут достигать 40 – 65 % с условиями.
- Авиабилеты могут получить скидки 10 – 30 %, а туры 30 – 40 % с дополнительными бонусами, но количество акционных мест ограничено.
Уже совсем скоро Черная пятница 2025, и это хорошая возможность купить билеты на путешествие или забронировать проживание в отеле по лучшей цене. Какие детали уже известны и насколько это действительно выгодно?
Какие есть скидки во время Черной пятницы 2025?
1. Отели
В Украине средний уровень скидок на проживание в отелях во время Черной пятницы 2025 составляет около 20 – 30 процентов. При этом акции действуют не на все бронирования, а имеют определенные условия.
Обычно скидка предоставляется только при новом бронировании, для определенного периода пребывания или при минимальном сроке проживания, например от 3 дней. Часто требуется применение промокода, а некоторые акции не действуют с другими специальными предложениями.
В мировом масштабе средний уровень скидок на отели во время Черной пятницы примерно такой же 20 – 30 процентов, хотя отдельные предложения могут достигать и 40 – 65 процентов. Так же действуют различные условия: ограничения по датам, минимальное количество ночей, промокоды или бонусы, дополнительные пакеты услуг.
2. Авиабилеты
Сейчас информации о скидках на авиабилеты до Черной пятницы 2025 немного, однако уже известно, что авиакомпании и онлайн-сервисы планируют предлагать акции на отдельные маршруты.
Средний размер таких скидок может колебаться около 10 – 30 процентов, в зависимости от класса обслуживания и направления. Дополнительно, некоторые авиалинии объявляют специальные кампании: например, одна испанская компания предлагает скидку до 25 процентов на определенные тарифы в рамках акции.
3. Туры
Как отмечает Trafalgar, операторы туров и тревел-сервисы предлагают специальные акции на пакетные поездки, включая отель, экскурсиями и транспортом. Средний размер скидок может достигать 30 – 40 процентов, в зависимости от продолжительности тура, направления и сезона.
Часто предлагаются дополнительные бонусы, например большая скидка при групповом бронировании или пакетные предложения "покупай один тур и получи скидку на второй". В то же время количество мест по акционной цене ограничено, поэтому популярные туры быстро раскупаются.
Хотя Черная пятница 2025 приходится на 28 ноября, во многих сервисах и магазинах акции действуют уже за несколько дней, а то и неделю до официальной даты.
Как разумно делать покупки во время Черной пятницы?
Как пишет BBC, стоит помнить о нескольких основных правилах:
не спешить с покупками;
самостоятельно искать и сравнивать цены;
избегать незнакомых сайтов, если предложение кажется слишком выгодным, оно может быть мошенническим;
проверять отзывы на надежных ресурсах;
советоваться с другими перед покупкой;
оплачивать кредитной картой для дополнительной защиты и убедиться, что все платежи проходят через официальные платформы.
Где можно бюджетно отдохнуть?
