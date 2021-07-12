"Оживет" еще один аэропорт в Черкассах завершат реконструкцию аэропорта в 2021 году

Председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко заявил, что сейчас уже завершается разработка плана реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Черкассы". Аэропорт будет принимать пассажиров уже в этом году.

Однако помимо ремонтных работ, правительство еще выплатить долги предприятию и обновить оборудование. Однако, работа аэропорта возвращать постепенно, с рядом ограничений.

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Что известно о возобновлении работы аэропорта

Реконструкцию начали еще в 2018 году, но приостановили из-за ряда причин. Сейчас работы возобновлены. Их стоимость составляет около 129 000 000 гривен.

На днях выходит подрядчик для завершения работ по проекту. И уже в этом году реконструкция взлетно-посадочной полосы обязательного завершится. Правда, для того, чтобы аэропорт начал функционировать, нужно погасить долги и обновить техническую сторону коммунального предприятия,

– рассказал Александр Скичко.

Сумма долгов значительно меньше стоимости реконструкции и составляет лишь 12,8 миллиона гривен. Однако она содержит задолженность по заработной плате, уплаты земельного начала и взноса в Пенсионный Фонд. Чиновник выразил надежду, что "обновленная" взлетно-посадочная полоса вернется на баланс аэропорта уже через несколько месяцев.

Глава Черкасской Ода также отметил, что аэропорт сначала работать с ограничениями и сможет принимать только небольшие самолеты. А, например, один из самых популярных воздушных судов Boeing 737-800 – он сможет принимать только раз в сутки.

Что еще известно об аэропорте в Черкассах