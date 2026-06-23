Как провести один день на Закинтосе, чтобы влюбиться в этот остров: маршрут от туристки

Закинтос – это греческий остров, который никого не оставит равнодушным. Цвет воды здесь настолько красив, что кажется отфотошопленным, а окружающие пейзажи удивляют не меньше. Чтобы влюбиться в Закинтос, нужен всего один день.

Украинка @anichkayr побывала на Закинтосе и поделилась видео об одном дне, проведённом на этом острове. Девушка порекомендовала маршрут, который точно понравится всем.

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Как провести день на Закинтосе?

Девушка советует проснуться рано утром, чтобы не терять драгоценное время отпуска на этом живописном острове. Позавтракав в отеле, садитесь в арендованный автомобиль и отправляйтесь навстречу приключениям. По дороге обязательно останавливайтесь в красивых местах, чтобы насладиться видами и сделать фото.

Мы однажды свернули не туда и обнаружили вид, которого нет ни в одном путеводителе,

– рассказала украинка.

Первая локация, куда приехали девушки, это смотровая площадка Myzithres Viewpoint – одна из самых известных на Закинфе. Правда, если подняться чуть выше основной локации, то открывается ещё более красивый вид, от которого просто перехватывает дыхание. Бирюзовая вода, скала, белоснежный песок и яхты внизу – всё это больше похоже на картинку, чем на реальность.



Myzithres Viewpoint на Закинтосе / Фото Elena Milusheva

После впечатляющих пейзажей девушка запланировала отдых на пляже Porto Limnionas Beach, расположенном в красивой скалистой бухте. Правда, вода здесь довольно прохладная, но в жаркую погоду это именно то, что нужно. Рядом есть заведение, где можно пообедать вкусным греческим салатом и другими традиционными блюдами.



Пляж Porto Limnionas Beach / Фото Rodrigo Branchini

После насыщенного и в то же время расслабляющего дня на пляже возвращайтесь в отель, чтобы поужинать на закате.

Украинка показала свой идеальный день на Закинтосе: видео

Почему Закинтос набирает популярность среди украинцев?

Закинтос – это греческий остров в Ионическом море. Благодаря живописной природе и красивому цвету воды он стремительно набирает популярность среди украинских туристов. Здесь есть немало интересных мест, которые стоит посетить. Среди них пляж Каламаки, где обитают черепахи, Аркадийский монастырь, тихий пляж Сигия и другие. Чтобы увидеть все лучшие места острова, стоит арендовать автомобиль, поскольку общественный транспорт не очень развит.