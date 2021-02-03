С 5 февраля в Чехии вступают в действие новые правила въезда иностранцев в страну в условиях пандемии коронавируса. Как будут пускать туристов – читайте в материале!

Источник: "Радио Свобода"

В страны, граждане которых по условиям пересечения чешской границы разделены на красную, оранжевую и зеленую зоны, теперь еще добавляется темно-красная.

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В нее входят страны с высоким риском инфицирования COVID-19: Испания, Великобритания, Финляндия, Греция, Норвегия, Исландия, Венгрия, а также так называемые "страны третьего мира", среди них Украина, Грузия, Беларусь, Россия, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты.

Новые требования для въезда в Чехию

Граждане вышеперечисленных стран при пересечении границы будут обязаны:

предъявить отрицательный тест на COVID-19 сделан не позднее, чем за 48 часов

заполнить форму

пройти 10-дневный карантин (его продолжительность можно сократить, сделав повторный тест на COVID-19 с отрицательным результатом)

Как отмечает Министерство иностранных дел Чехии, новые требования к въезду иностранцев в страну, вводятся "учитывая неблагоприятное развитие пандемии и опасения относительно распространения новых мутаций коронавируса".

По данным Worldometer, по состоянию на 3 февраля 2021 года в Чехии выявлено 1 003 657 случаев заражения коронавирусом, 893 931 лицо выздоровело, 93 043 болеют, а летальных случаев – 16 683.