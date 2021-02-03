Коронавирус в Чехии: новые требования для въезда иностранных туристов
С 5 февраля в Чехии вступают в действие новые правила въезда иностранцев в страну в условиях пандемии коронавируса. Как будут пускать туристов – читайте в материале!
Источник: "Радио Свобода"
В страны, граждане которых по условиям пересечения чешской границы разделены на красную, оранжевую и зеленую зоны, теперь еще добавляется темно-красная.
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В нее входят страны с высоким риском инфицирования COVID-19: Испания, Великобритания, Финляндия, Греция, Норвегия, Исландия, Венгрия, а также так называемые "страны третьего мира", среди них Украина, Грузия, Беларусь, Россия, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты.
Новые требования для въезда в Чехию
Граждане вышеперечисленных стран при пересечении границы будут обязаны:
- предъявить отрицательный тест на COVID-19 сделан не позднее, чем за 48 часов
- заполнить форму
- пройти 10-дневный карантин (его продолжительность можно сократить, сделав повторный тест на COVID-19 с отрицательным результатом)
Как отмечает Министерство иностранных дел Чехии, новые требования к въезду иностранцев в страну, вводятся "учитывая неблагоприятное развитие пандемии и опасения относительно распространения новых мутаций коронавируса".
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