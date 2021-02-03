З 5 лютого в Чехії вступають у дію нові правила щодо в'їзду іноземців до країни в умовах пандемії коронавірусу. Як пускатимуть туристів – читайте у матеріалі!

Джерело: "Радіо Свобода"

До країн, громадяни яких за умовами перетину чеського кордону розділені на червону, помаранчеву й зелену зони, тепер ще додається темно-червона.

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До неї входять країни з високим ризиком інфікування COVID-19: Іспанія, Велика Британія, Фінляндія, Греція, Норвегія, Ісландія, Угорщина, а також так звані "країни третього світу", серед них Україна, Грузія, Білорусь, Росія, Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати.

Нові вимоги щодо в'їзду в Чехію

Громадяни вищеперелічених країн при перетині кордону будуть зобов'язані:

пред'явити негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин

заповнити формуляр

пройти 10-денний карантин (його тривалість можна скоротити, зробивши повторний тест на COVID-19 з негативним результатом)

Як зазначає Міністерство закордонних справ Чехії, нові вимоги до в'їзду іноземців в країну, запроваджуються "з огляду на несприятливий розвиток пандемії та побоювання щодо поширення нових мутацій коронавірусу".

За даними Worldometer, станом на 3 лютого 2021 року в Чехії виявлено 1 003 657 випадків зараження коронавірусом, 893 931 особа одужала, 93 043 хворіють, а летальних випадків – 16 683.