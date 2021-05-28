Чехия открывает границы для туристов из ряда стран

28 мая 2021 , 16:08
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Источник:

novinky.cz

Власти Чехии открывает свои границы для туристов из ряда стран. Украины в этом перечне нет.

С 31 мая путешественники из Венгрии, Германии, Польши, Австрии, Словакии, Словении и Хорватии могут въезжать на территорию Чехии, после получения первой дозы вакцины против COVID-19. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех.

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По его словам, это открытие стандартного туризма. Также он добавил, что сертификаты для туристов из этих семи стран будут признаны.

Впоследствии министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек сообщил в своем Твиттере, что с 1 июня, привитые люди из таких стран: Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи, тоже смогут путешествовать Чехией.

В то же время допускается въезд лицам, получившим первую дозу вакцины по крайней мере за 22 дня, из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии.

Как известно, условия прибытия в Чехию регулируются так называемой картой путешественника.

По данным Worldometer, по состоянию на 28 мая 2021 года в Чехии обнаружено 1 660 481 случай заражения коронавирусом, из них 30 088 летальных.

Отметим, Европейский Союз готовится открыть границы, что почти год были под замком. Еврокомиссия хочет восстановить туристический поток, который является крайне важным для многих государств-членов.

Автор: Марта Касіянчук