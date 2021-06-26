В Чехии досрочно ослабят карантинные ограничения
26 июня 2021 , 19:40Читати новину українською
Источник:Czech Radio
В Чехии власти решили ослабить карантин раньше, чем планировали. Ряд коронавирусных ограничений отменили 26 июня.
Причиной такого решения стали летние лагеря, которые начинают свою работу уже сейчас. Новый режим будет сохраняться в течение длительного времени, но может быть усилен в случае ухудшения эпидситуации.
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В Чехии существенно ослабили карантин
Чешское правительство имело целью ослабить карантин с 1 июля, но отменил ряд ограничений раньше срока 26 июня:
- выросло максимально разрешенное количество посетителей магазинов розничной торговли, предприятий сферы услуг и музеев – один человек на 10 метров квадратных, а не на 15, как было раньше.
- парикмахерские, косметические и массажные салоны больше не должны принимать клиентов по одному и вести их списки.
- на культурных и других массовых мероприятиях под открытым небом могут присутствовать до 5 тысяч человек, в закрытых помещениях – до 2 тысяч при заполненности на 75%.
- В клубы и рестораны возвращается живая музыка, однако танцы остаются под запретом.
- В кинотеатрах снова разрешено потреблять еду и напитки.
Кроме этого, разрешается посещение крепостей и замков в составе туристических групп при наличии отрицательного теста на коронавирус или подтверждение вакцинации.Обратите внимание! В Чехии в течение последней недели фиксировали менее 200 новых больных ежедневно.
Ситуация с COVID-19 в Чехии: кратко
- По состоянию на 26 июня в Чехии обнаружили 1 миллион 666 тысяч случаев COVID-19.
- Победили смертельную инфекцию 1 миллион 634 тысячи человек. Умерли более 30 тысяч.
- За прошедшие сутки, 25 июня, в стране зафиксировали 165 новых больных коронавирусом.