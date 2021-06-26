Часть туристов из Украины, застрявших в Греции, отправили домой

Из Греции вылетели 184 украинских туриста, застрявшие там накануне – 24 июня. Среди них – 41 ребенок.

Об этом сообщил в твиттере глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Первый рейс отправился из Салоник, еще два запланированы на ближайшие сутки.

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Часть застрявших в Греции украинских туристов отправили домой

Из Салоник в Украину вылетел первый рейс в Украину, в Киев, с частью наших граждан, которые застряли в Греции. Речь о 184 людях, из которых 41 – дети.

Инцидент в Греции с украинскими туристами произошел из-за неожиданного прекращения работы местного туристического оператора Mouzenidis Travel:

23 июня компания заявила, что имеет финансовые проблемы и пока обслуживать людей не будет.

24 июня стало известно, что украинские туристы из-за этого не могут вернуться домой.

А уже 25 в МИД заверили, что украинцев тремя рейсами оперативно вернут в Украину.

Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции. Вскоре должны состояться еще два рейса. Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными,

– написал министр Дмитрий Кулеба.

Еще два рейса с людьми, которые до сих пор в Греции, полетят в Украину 26 июня – из Салоник во Львов, и с Ираклиона в Киев.

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