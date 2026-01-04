Вот место, с которого Львов начинается на самом деле
- Церковь Святого Николая во Львове является древнейшим каменным храмом, заложенным в XIII веке королем Львом Даниловичем, и имеет стратегическое значение для истории города.
- Храм подвергался разрушениям и перестройкам, сочетая византийско-русский план с романской техникой, а более поздние реконструкции добавили элементы барокко.
Это сооружение является древнейшим каменным храмом Львова, заложенным еще в ХІІІ веке королем Львом Даниловичем. А расположено оно на улице Богдана Хмельницкого, 28а.
Говорится о церкви Святого Николая. И 24 Канал со ссылкой на lviv.travel расскажет о ней подробнее.
Здесь на самом деле начинается Львов: чем интересна церковь Святого Николая и какова ее роль в истории города?
Первое письменное упоминание о церкви Святого Николая во Львове датируется 1292 годом. Она значительно старше площади Рынок и Оперного театра. И церковь эта имеет стратегическое значение для понимания топографии и истории Львова.
Именно вокруг нее формировалась первая крепостная зона в XIV веке, отсюда простирались стены, окружавшие центральную часть города до XVI века. А расположение на пересечении дорог делало храм ориентиром для путешественников.
На протяжении истории храм подвергался разрушениям от татарских набегов, а затем и перестройкам. Как отмечает "Интерактивный Львов", первое строение храма конца XIII века сочетало византийско-русский план с романской техникой. Более поздние реконструкции добавили храму элементы барокко, а иконы там датируются XVII веком.
До сих пор церковь прошла реставрацию фасадов и колокольни, что позволило восстановить оригинальный вид. Сейчас доступны экскурсии и подъем на смотровую площадку колокольни в 60 метров высотой. Оттуда видно Рынок, крыши домов и северную часть города.
К слову, совсем рядом расположены ключевые достопримечательности Львова – Доминиканский собор с барочными башнями и площадь Рынок с 44 каменными домами, а также и Оперный театр с афинскими мотивами. Церковь работает ежедневно с 9 до 19, вход бесплатный и можно фотографировать.
Какие еще туристические магниты Львова стоит посетить каждому?
Доминиканский собор. Это один из самых выразительных барочных храмов Львова, известный массивным куполом, интерьером с фресками и бывшими монастырскими помещениями. Сегодня это популярная туристическая точка с интересными экскурсиями.
Высокий замок. Это парковый холм с остатками крепости XIV века и смотровыми площадками, откуда открывается один из лучших панорамных видов на Львов. Место привлекает туристов также возможностями для фото и отдыха на природе.
