При "советах" была спортзалом: где в Кривом Роге действовал настоящий храм без стен
- Храм Александра Невского в Кривом Роге превратили в спортзал в советское время, но богослужения возобновились во время немецкой оккупации.
- После распада СССР местные жители обустроили руины церкви, как символ веры, но территория остается опасной из-за возможных оползней почвы.
Есть одна церковь без стен, расположенная в Кривом Роге, однако остается открытой для всех желающих. Что произошло с этим сооружением и какую тайную историю оно скрывает?
Что известно о церкви без стен в Кривом Роге?
В начале 20 века на территории Кривого Рога действовало более десяти храмов и молитвенных домов, но с приходом советской власти религия начала постепенно исчезать: церкви закрывали или разрушали.
Несмотря на это, жители города верили, что вера и храмы еще вернутся. Одним из самых известных был храм Александра Невского, возведенный в 1898 году на станции Довгинцево. Его построили железнодорожники, которые стремились иметь собственный молитвенный дом.
После установления советской власти в Украине началась активная антирелигиозная кампания. В 1920 – 1930-х годах количество прихожан стремительно сократилось: если в 1929 году их было более пятисот, то уже в 1931 осталось лишь двадцать шесть.
Поэтому община приняла решение о самороспуске, а храм превратили в спортзал, который действовал до 1941 года. Во время немецкой оккупации богослужения возобновились и продолжались даже после освобождения города в 1944 году.
Как церковь перестроили?
После распада СССР религия снова начала возвращаться в жизнь криворожан. Однако место, где когда-то стоял храм Александра Невского, попало в зону обрушения, поэтому восстановить сооружение стало невозможно. Тогда местные жители собственными силами превратили руины старой церкви, как символ веры и памяти. Люди обустроили это место для богослужений, освятили его и хранят, как напоминание об истории христианства в городе.
Сегодня в Кривом Роге действует новая церковь Святого Александра Невского, расположенная на улице Сельскохозяйственной, 10.
Найти же старую церковь совсем нетрудно: она обустроена просто и скромно, но производит сильное впечатление. В то же время территория остается опасной: обвалы расположены всего в двухстах метрах, поэтому оползень может произойти в любой момент.
Адрес расположения старой церкви: село Довгинцево, Кривой Рог.
Что посетить в Кривом Роге?
Мы уже рассказывали об особом ботаническом саду Кривого Рога, который имеет огромные размеры и много уникальных растений.
Также узнайте о необычных локациях Кривого Рога, которые поразят даже местных жителей. Также откройте для себя интересную историю города, после которой вы точного захотите запланировать посетить основной центр промышленности.
